神探李昌鈺被控「謀殺案作偽證」！法官判有責　恐須賠數千萬美元

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卡爾在命案現場遭砍27刀喪命，死狀甚慘，不過現場採集到的指紋與頭髮，都和柏奇與亨寧不符，且柏奇與亨寧兩人的衣服與車子也沒有發現血跡。而當時尚未成名的李昌鈺替警方作證時表示，兇手精心避免沾染血跡是有可能的，且在卡爾家發現一條沾有血跡的毛巾，或許曾被兇手拿來清理。
然而，最終審查結果確認，毛巾上的污漬並非血跡。康乃狄克州聯邦法官勃登（Victor Bolden）表示，李昌鈺作證毛巾有血跡，但根據案件紀錄，以及李昌鈺團隊內的專家也同意，沒有任何文件或照片，能夠證明李昌鈺曾經對毛巾進行TMB血液測試。
勃登並裁定，為李昌鈺與州警辯護的康州檢察總長辦公室，未能正確替李昌鈺使用可免受損害的豁免權，因此未來也不能再使用。原告針對李昌鈺請求的簡易判決（summary judgement）已獲勃登批准，因此陪審團接下來只需在聽證會上決定李昌鈺應支付多少賠償金。而其他被告的警察人員，則必須面對進一步的審判。勃登指出，陪審團在後續審判中，可以合理地認定警方人員在本案，存在捏造對被告不利的證據，並隱瞞對被告有利的證據之行為。康州檢察總長辦公室發言人則表示，正在研究法官的裁定書，將再評估下一步行動。
李昌鈺在2020年，得知兩人罪名被撤銷並且提告後，曾對媒體表示，這是自己職業生涯經手8000多起案件，第一次必須為涉及不當行為或偽證而替自己辯護。
然而，李昌鈺遭到質疑的案件其實還有不少。包括1985年，康乃狄克州達連小鎮（Darien）命案，李昌鈺替警方作證嫌犯球鞋有血跡，但後來的新鑑識結果卻顯示並沒有血跡。而在1988年的另一起康州命案，嫌犯因一把沾血的刀子遭定罪，李昌鈺當年證詞是無法確認血跡為何，但之後卻證實血跡是動物的血，嫌犯也因而提前獲釋。
美國記者貝西札（Rob Beschizza）認為，李昌鈺早年的這些爭議案件，似乎呈現出一種共同特徵，就是替警方將嫌疑犯入罪。貝西札指出，這讓人懷疑康州的警方調查體系中存在一種更深層次的結構偏差，而李昌鈺可能只是一個替罪羊，但無論如何，這些舊案都應該受到更深入的檢視。
李昌鈺在1995年轟動全美的辛普森（O.J. Simpson）殺妻案，擔任辯方專家證人，因而聲名大噪，在台灣被譽為「神探」，還曾協助我國刑事局成立冷案中心，偵破多起台灣懸而未破的案件。