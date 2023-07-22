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神探李昌鈺被控「謀殺案作偽證」！法官判有責　恐須賠數千萬美元

▲知名美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺，21日遭康乃狄克州聯邦法官認定在一起發生於1980年代的命案中，替警方做偽證。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺，21日遭康乃狄克州聯邦法官認定在一起發生於1980年代的命案中，替警方做偽證。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

知名美國華裔刑事鑑識專家、康州紐黑文大學（University of New Haven）名譽教授李昌鈺，21日遭康乃狄克州聯邦法官裁定，在一起發生於1980年代的謀殺案中替警方偽造證據。這起案件的判決結果造成2位當年未滿20歲的年輕人蒙受數10年冤獄，法官已經裁定李昌鈺必須負責，將交由陪審團決定金額，最終賠償金額可能會高達數千萬美元。

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綜合外媒報導，這起命案發生在1985年，一位65歲男子卡爾（Everett Carr）遭到謀殺，兩位當地的年輕嗑藥竊賊柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning），被警方指控是兇手並因此入獄。然而，2020年法官撤銷了兩人的罪名，於是兩人對當年調查命案的警方人員提告，替警方作證的李昌鈺也成為被告之一。

卡爾在命案現場遭砍27刀喪命，死狀甚慘，不過現場採集到的指紋與頭髮，都和柏奇與亨寧不符，且柏奇與亨寧兩人的衣服與車子也沒有發現血跡。而當時尚未成名的李昌鈺替警方作證時表示，兇手精心避免沾染血跡是有可能的，且在卡爾家發現一條沾有血跡的毛巾，或許曾被兇手拿來清理。

然而，最終審查結果確認，毛巾上的污漬並非血跡。康乃狄克州聯邦法官勃登（Victor Bolden）表示，李昌鈺作證毛巾有血跡，但根據案件紀錄，以及李昌鈺團隊內的專家也同意，沒有任何文件或照片，能夠證明李昌鈺曾經對毛巾進行TMB血液測試。

勃登並裁定，為李昌鈺與州警辯護的康州檢察總長辦公室，未能正確替李昌鈺使用可免受損害的豁免權，因此未來也不能再使用。原告針對李昌鈺請求的簡易判決（summary judgement）已獲勃登批准，因此陪審團接下來只需在聽證會上決定李昌鈺應支付多少賠償金。而其他被告的警察人員，則必須面對進一步的審判。勃登指出，陪審團在後續審判中，可以合理地認定警方人員在本案，存在捏造對被告不利的證據，並隱瞞對被告有利的證據之行為。康州檢察總長辦公室發言人則表示，正在研究法官的裁定書，將再評估下一步行動。

李昌鈺在2020年，得知兩人罪名被撤銷並且提告後，曾對媒體表示，這是自己職業生涯經手8000多起案件，第一次必須為涉及不當行為或偽證而替自己辯護。

然而，李昌鈺遭到質疑的案件其實還有不少。包括1985年，康乃狄克州達連小鎮（Darien）命案，李昌鈺替警方作證嫌犯球鞋有血跡，但後來的新鑑識結果卻顯示並沒有血跡。而在1988年的另一起康州命案，嫌犯因一把沾血的刀子遭定罪，李昌鈺當年證詞是無法確認血跡為何，但之後卻證實血跡是動物的血，嫌犯也因而提前獲釋。

美國記者貝西札（Rob Beschizza）認為，李昌鈺早年的這些爭議案件，似乎呈現出一種共同特徵，就是替警方將嫌疑犯入罪。貝西札指出，這讓人懷疑康州的警方調查體系中存在一種更深層次的結構偏差，而李昌鈺可能只是一個替罪羊，但無論如何，這些舊案都應該受到更深入的檢視。

李昌鈺在1995年轟動全美的辛普森（O.J. Simpson）殺妻案，擔任辯方專家證人，因而聲名大噪，在台灣被譽為「神探」，還曾協助我國刑事局成立冷案中心，偵破多起台灣懸而未破的案件。

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