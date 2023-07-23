大谷交易／大谷翔平不想走！但天使打進季後賽機率只有15.1%

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大谷翔平在賽後採訪時用日語說：「贏球就是贏球。」天使8：5擊敗了海盜之後，取得4連勝，目前他們在美聯外卡僅落後多倫多藍鳥只有4場勝差，緊追紅襪和洋基隊，爭奪最後一個外卡席位。
Hernández指出，天使隊老闆Arte Moreno現在面臨是否要拿大谷翔平交換潛力新秀的選擇，但他的答案已經非常明顯，「除非天使在8月1日交易截止日前戰績崩潰，否則他們不打算交易大谷。」因為大谷還對天使還抱有希望，他說：「這是我在天使的第6年，我想和這支球隊一起打季後賽，一起跟隊友享受勝利的感覺也從未改變。」
大谷翔平並沒有說他只是想打季後賽，而是希望和天使一起打季後賽，雖然目前球團尚未與他正式談論續約，也沒有獲得不被交易的保證，但他表示：「我認為球隊還有機會打進季後賽，這是我目前最關心的。」
即便大谷翔平沒有保證成為自由球員後會與天使隊簽約，但他的目標是現在，而不是未來，如果天使戰績能夠繼續向上竄升，並等到Mike Trout歸隊，天使並非沒有競爭力。
根據FanGraphs Baseball數據資料，目前天使隊進入季後賽的可能性為15.1%。Hernández認為，大谷翔平正在盡他所能幫助球隊贏球，而老闆Moreno和天使高層也肯定希望大谷跟著球隊一起打拚。