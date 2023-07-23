自由車／巴林勝利Mohoric「一框之差」險勝 奪環法賽段生涯第3冠
環法大賽進入第三週，巴林戰隊成員們的表現依舊勇猛，「小莫」Matej Mohoric參與關鍵的後發突圍，直到終點衝線之際，小莫和Kasper Asgreen難分高下，最後出動終點攝影輔助，認定小莫以「一框之差」驚險勝出，拿下這個艱難賽段。
記者路皓惟/綜合報導
憑藉敏銳的嗅覺和精準的判斷力， Mohoric參與關鍵的後發突圍，代表車隊堅守領先集團，「我感受自己能夠跟進這波攻擊，我也嘗試為突圍的戰友盡一份力，假使我不這樣做，我們就無法維持領先優勢。有一瞬間我為Ben O'Connor感到惋惜，即便他在速度對決屈居劣勢，仍不願放棄爭奪賽段的機會，我知道Asgreen會做出反應，他的尾流為我創造帶衝的條件。」
繼Pello Bilbao和Wout Poels後，這已經是巴林勝利車隊在本屆的第3勝，也是「小莫」職業生涯第3度奪得環法賽段冠軍頭銜。歷經等待終於確認奪冠的那一刻，讓Mohoric不禁激動落淚，在感言中吐露職業車手的心聲，也懷念拚戰中驟逝的好隊友Gino Mäder。
「這一勝對我來說意義非凡，因為職業車手的日子既苦又難，當你在犧牲生活和家庭，盡己所能地備戰之後，來到環法才發現身旁的對手都如此強壯，有時候甚至要跟上他們的後輪都有困難，頓時你會感覺自己不屬於這裡，但其實你心裡明白，他們也和你承受著一樣的痛苦。」Mohoric表示。
Mohoric也坦言在皇后站那天幾乎精疲力竭，但他清楚自己必須翻過坡頂，通過終點線並繼續下一站的旅程，才不辜負每天從清晨一路奮戰到深夜，起早貪黑守護著他們的隊職員們。