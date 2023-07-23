專訪／完全執政只會變傲慢！黃國昌喊話：2024年立法院三黨不過半

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至於現場民眾的反應，黃國昌說，他與館長是主持人，每位政治人物上台，他們都維持中立，給的時間都一樣，不評論誰講得好棒棒、誰在講幹話，講完後也都要求政治人物畫押，「但是現場觀眾喜不喜歡，那不是我們能控制的，不然我們要叫大家都閉嘴嗎？現場這麼熱，他們有做為觀眾的反應，只要沒有干擾活動進行，我們都只能尊重。」
黃國昌不滿民進黨司法改革不力，嚴厲批評民進黨，但也屢遭質疑，國民黨內也有不少黑金勢力，柯文哲也與苗栗縣長鍾東錦合作。不過黃國昌否認自己雙標，「政治人物跟黑金劃清界線，我沒有改變過，任何政治人物要跟有黑金背景的人物站得很近，都要接受社會嚴格檢視。」
黃國昌說，去年他發起「零號候選人」活動，點名濫用權力的政治人物，包括國民黨立委林為洲、國民黨宜蘭縣長林姿妙、民進黨宜蘭縣宜蘭市長江聰淵與民進黨立委蔡適應，這四人兩藍兩綠，並沒有針對民進黨。至於鍾東錦，去年他時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎站台助講，也都點名過鍾東錦不適任縣長。
「是誰說我雙標？（總統）蔡英文、（民進黨主席）賴清德，你們贊成這種說法嗎？」黃國昌說，可以理解民進黨想要地方派系的票，但民進黨也要思考，自己的價值是什麼，「我也沒有因為民進黨是執政黨就特別嚴格，但相對的，本來就是手上握有權力的人，越有可能幹出濫權的事。」
不過如果民進黨執政讓人失望，明年總統大選，是否一定要政黨輪替？黃國昌也不置可否，「要不要政黨輪替這件事情，明年誰會當選，要各憑本事，賴清德未來執政，會跟蔡英文執政有什麼不一樣？蔡英文哪裡沒做好、賴清德未來要怎樣做得更好，還需要觀察，選舉就是選民的集體選擇，不過有一件事是清楚的，就是2024年希望立法院可以三黨不過半。」
黃國昌說，國民黨在2008年到2016年間，因為一黨獨大，執政讓人民反感，所以在2016年下台，改讓民進黨2016年完全執政，但2016年到2020年完全執政的民進黨，讓他有點灰心，因此他原本希望2020年選舉，可以努力實現藍綠都不過半，可惜失敗了，2020年後的民進黨果不其然，仍舊跟過去一樣傲慢，「過半就會傲慢，就什麼事都幹得出來，就又會變一場災難。」
明年選舉，黃國昌認為，民進黨應該還會是國會最大黨，但絕對不能讓民進黨又在立法院過半。但若總統與國會最大黨不同黨，或是三黨都不過半，黃國昌也不覺得會影響執政效率，「你看阿扁（前總統陳水扁）執政時，國會沒有過半，但對阿扁來說有影響嗎？台灣的總統權力太大，有權無責，權力大到不得了，現行憲政體制難以有效節制，最好的方法還是不要讓某一政黨完全執政。」