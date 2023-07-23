專訪／2萬人頂豔陽上凱道讓黃國昌好感動　遺憾民進黨不願面對

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界質疑716遊行都是男性居多，黃國昌則反問，後台志工是女生較多，現場或許是男生較多，但討論男女比例的點在哪？執政黨跟附隨組織如果要用這個理由去弱化遊行的正當性，是反民主、極其愚蠢，當天活動這麼成功，讓主要政黨的總統參選人，都願意公開簽承諾書，台灣已經多久沒有一場公民運動，可以讓政治人物感受這麼強大的民意壓力。
「讓人比較遺憾的是，現在的執政黨反而不敢承諾，或是不敢面對很多承諾過卻沒有做到的事。我發現現在民進黨，跟我以前認識的民進黨，距離好遙遠，它們自己變成自己過去討厭的模樣，看到公民運動就非常不順眼。」黃國昌感慨。
活動舉辦前，黃國昌與館長到各個政黨親送邀請函，但民進黨卻未直接回應是否出席，要來不來，前一天都沒有給答案，甚至還說這場活動訴求不明，「我真的有些動怒了，九大訴求寫得清清楚楚，怎麼可以這樣睜眼說瞎話？」黃國昌說
他說，當天活動5點結束，民進黨不只黨主席賴清德沒出席，甚至連一個代表都沒有，全代會不到4點就結束，從圓山飯店到凱道只要10分鐘，全黨卻都要在圓山飯店沒有人願意來，「（當天有全代會）是拒絕出席的理由嗎？你去問在大太陽底下的人接不接受。」
談到反黑金，立法院在5月三讀通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》，明定曾犯受境外敵對勢力委託洩漏國家機密等違反國家忠誠義務，及曾犯「黑金槍毒」等惡行，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。在遊行前夕，行政院也宣布要訂囤房稅、擴大租屋補貼，但黃國昌不認為，這些是在回應民間訴求。
「反黑金是民進黨大敗後，為了挽救支持度才做的改革，但我們的司法改革，目標明確，包括不法關說罪、棄保潛逃罪、《外役監條例》修法、打破黑箱假釋、吹哨者保護法，哪一個不是你（總統蔡英文）承諾過的？什麼時候要完成修法？」至於近來行政院才提出的居住正義相關政策，黃國昌不以為然，畢竟也才只是剛提出，「掌握權力的政黨，不是只要看你嘴巴講什麼，還要看你實際做什麼。」
黃國昌說，民進黨政府執政後，司法已變權貴司法，他點名陸委會主委邱太三、立法院副院長蔡其昌都涉及關說，卻仍位居高官。他提醒民進黨，能理解政黨在執政後，有時候必須與地方派系合作妥協，但妥協也要有底線在，在理想與現實間，逐漸往理想移動、讓台灣進步，妥協才有價值，「如果是黑道要來幫忙喬事情，就算是承諾要幫忙拉多少票給我，我也做不來。」