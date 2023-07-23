The 1975馬來西亞開唱上演「男男激吻」 批政府反同被中斷演出
英國樂團The 1975 日前到馬來西亞「Good Vibes Festival」音樂節表演時，主唱馬修希利（Matty Healy）在台上與男貝斯手羅斯（Ross MacDonald）上演「男男激吻」，過程中還抨擊大馬的限制LGBT（跨性別族群）的政策，惹火大馬政府，下令取消整個音樂節活動，宣布The 1975 以後不得在馬來西亞演出。
記者薛羽彤/綜合報導
同性戀在馬來西亞屬於非法，可判處20年有期徒刑。The 1975主唱馬修希利在演唱會中間，批評馬來西亞的反同法律，甚至爆粗口，馬修希利表示決定參加音樂節時，忘了檢視大馬的法律，抨擊大馬居然可以限制民眾與誰發生性關係，令他很不滿。
馬修希利發表完言論後，貝斯手羅斯走到他身邊，兩人直接接吻，也是因為此舉，惹火大馬政府，The 1975在準備第7首歌時，隨即被請下台中止演出。主辦單位發表聲明，「由於嘉賓不遵守當地演唱指南，演出被迫中途停止，並對此感到遺憾。」此外，The 1975被限制往後不得在馬來西亞演出，團員離開舞台時，馬修希利說：「好吧，我們得走了。就在剛剛我們被吉隆坡下禁令，以後再見。」