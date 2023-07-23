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專訪／反紅媒也反綠媒！黃國昌：痛恨媒體變成政黨打擊異己的工具

▲ 黃國昌說，痛恨媒體變政黨打擊異己的工具，不論誰執政都一樣。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）
▲ 黃國昌說，痛恨媒體變政黨打擊異己的工具，不論誰執政都一樣。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.23）

記者何哲欣／台北報導

前立委黃國昌與網紅館長陳之漢上周日號召群眾上街頭，要求居住正義與司法改革。但卻被爆料擁有30多筆土地，不只拿來當停車場使用，黃自己的老家也是違建。黃國昌說，若有違法需要罰錢，該給多少他一毛都不會少，但總要告訴他基本的事實。而對於不斷對質疑他辦遊行的正當性的媒體，黃國昌也嗆，「我會怕你嗎？」

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黃國昌長期反旺中集團，過去中時還曾派出一組記者整天跟拍他，但如今因監督對象改為民進黨，反而換成許多親民進黨的綠媒對他大肆批評，黃國昌苦笑，以前中天在幹的事，現在換綠媒在幹，我算是同時被綠媒紅媒高規格對待的民間人士。」但這也讓他相當感慨。

「在台灣，黨政軍退出媒體，對每個政黨都適用，不管誰執政、誰在野，媒體在民主國家的功能就要站在公民的立場，協助公民社會，監督執政者，但有些特定媒體不只沒有監督，不只擦脂抹粉，而是變打擊異己的工具。當媒體變打手、變政黨鷹爪，當然要反抗！」黃國昌說，不要覺得對他潑屎潑糞他就會怕，「我有怕過（旺旺集團創辦人）蔡衍明嗎？你們現在做的事就是當年旺中做的事，你們還有臉罵蔡衍明嗎？」

對於汐止老家的爭議，黃國昌說，那是父母30幾年前蓋的房子，鄉下地方蓋房子可能對法規不太理解，何況他當年只是高中生，但現在房子所有權人是他，若有問題，他不會逃避，有越界、佔用國有地，就發函給他，告訴他該怎麼處理，「但現在只發新聞稿、完全沒看到公文，就叫我面對，你要罰我錢，但我佔幾平方公尺，你要跟我講，要到現場指給我看、要鑑界，我不會去喬、去關說，但你要給我基本事實。」

716遊行，許多年輕人響應上街頭，明年總統大選。各政黨不免都會爭取年輕票支持。黃國昌提醒，不只是要看候選人說了什麼，還要看他們做了什麼，罪符合自己的價值，不要擔心自己的票會浪費，現在2024年了，沒有人要被任何政黨、口號綁架，好好思考、選擇，選上了，就好好監督他。」



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