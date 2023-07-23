專訪／反紅媒也反綠媒！黃國昌：痛恨媒體變成政黨打擊異己的工具

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「在台灣，黨政軍退出媒體，對每個政黨都適用，不管誰執政、誰在野，媒體在民主國家的功能就要站在公民的立場，協助公民社會，監督執政者，但有些特定媒體不只沒有監督，不只擦脂抹粉，而是變打擊異己的工具。當媒體變打手、變政黨鷹爪，當然要反抗！」黃國昌說，不要覺得對他潑屎潑糞他就會怕，「我有怕過（旺旺集團創辦人）蔡衍明嗎？你們現在做的事就是當年旺中做的事，你們還有臉罵蔡衍明嗎？」
對於汐止老家的爭議，黃國昌說，那是父母30幾年前蓋的房子，鄉下地方蓋房子可能對法規不太理解，何況他當年只是高中生，但現在房子所有權人是他，若有問題，他不會逃避，有越界、佔用國有地，就發函給他，告訴他該怎麼處理，「但現在只發新聞稿、完全沒看到公文，就叫我面對，你要罰我錢，但我佔幾平方公尺，你要跟我講，要到現場指給我看、要鑑界，我不會去喬、去關說，但你要給我基本事實。」
716遊行，許多年輕人響應上街頭，明年總統大選。各政黨不免都會爭取年輕票支持。黃國昌提醒，不只是要看候選人說了什麼，還要看他們做了什麼，罪符合自己的價值，不要擔心自己的票會浪費，現在2024年了，沒有人要被任何政黨、口號綁架，好好思考、選擇，選上了，就好好監督他。」