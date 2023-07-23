新北警狠斷黑幫金流！逮竹聯、天道盟37人　瓦解詐團查扣2千多萬

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而今年5月底，新莊區發生槍擊傷害案件，專案小組持續追查蒐報犯罪事證，擴大檢肅弘仁會日籍幹部飯窪大輔為首之暴力犯罪集團，因詐欺不法所得分配利益問題涉嫌凌虐、拘禁及槍擊等犯行，經報請新北地方檢察署指揮，由刑警大隊會同新莊、土城等分局分持拘票及搜索票，一舉掃蕩飯窪氏等7人到案，將該集團連根拔除，瓦解該不法暴力犯罪集團。
新北警局在查緝詐欺案件亦有顯著成效，其中刑警大隊偵破轉帳水房，查扣不法所得2,375萬元，新店分局查獲詐欺集團3件，查扣現金332萬餘元，新莊分局查獲車手集團1件，查扣現金262萬餘元，在專案期間力行懲詐，剷除詐欺並查扣斷絕金流，徹底打擊詐欺犯罪。
新北警局表示，警方將持續秉持「幫派零容忍」之執法態度，強力打擊幫派犯罪絕不手軟，如有幫派成員在轄內滋事，涉及暴力犯罪，將報請地檢署指揮，針對涉案組織成員從嚴究辦，尤其對於幫派賴以維生之詐欺、毒品、槍枝等犯罪全力查緝，以斬斷各項非法金流。本局亦將持續針對幫派據點實施威力臨檢，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動，瓦解危害治安幫派組合。
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