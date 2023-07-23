實用技／新約會神器MixerBox ChatAI　快速查天氣、好評網美點

我是廣告 請繼續往下閱讀
ChatGPT除了電腦版，手機也有官方的正式App，但還有一個更方便的使用方式，就是把ChatGPT加入LINE好友，如此一來就可以在LINE上直接查訊後分享內容。不同於早期ChatGPT LINE上的好友有諸多的限制，現在功能更友善且不需付費。實際使用，比較好用的有兩個，分別是MixerBox 和AI小幫手。
使用方式大同小異，都需要先加好友，MixerBox的ID為「@mixerbox_chatai_tw」，AI小幫手為「@007omugu」，別忘記找官方帳號前面要多一個「@」才找得到。加入好友後，使用情境就像是在LINE上跟某一位好友聊天，手機、電腦版都能使用，不用離開LINE就能聊到底，還能加入群組內一起群聊。
📍新一代「約會神器」
ChatGPT開放軟體開發商套用旗下各種功能，MixerBox Chat AI 就大方的火力全開！除了率先導入中文化ChatGPT還整合Siri、天氣、新聞，最近還加入地圖功能，讓所有功能整合到ChatAI上。同時還貼心的怕用戶不會詢問，直接提供例句，用戶只需要複製後稍微改一下時間地點就能完整查詢，一鍵按下後就能查詢想去的地方的、地址、Google評論幾顆星、簡介通通都奉上，可說是新一代的「約會神器」啦！