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實用技／新約會神器MixerBox ChatAI　快速查天氣、好評網美點

▲MixerBox ChatAI外掛天氣、新聞、好評網美點等功能，一鍵就能給出約會行程懶人包，約會、出遊的行程規劃快速產出。（圖／攝影朱永強）
▲MixerBox ChatAI外掛天氣、新聞、好評網美點等功能，一鍵就能給出約會行程懶人包，約會、出遊的行程規劃快速產出。（圖／攝影朱永強）

記者周淑萍/綜合報導

全世界都在ChatGPT，你有跟上嗎？除了電腦版，前些日子官方App也正式登場，但還有更方便的使用法，就是將ChatGPT直接接入LINE成為好友，查訊完之後，即可分享資訊給好友。此外，ChatGPT還能開外掛，《MixerBox ChatAI》 導入ChatGPT地圖功能，出遊時，如果需要查詢天氣或是好評的網美點，一鍵完成，不需要又查天氣、又看Google景點還要看評論，《MixerBox ChatAI》可說是新一代的約會神器。

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📍ChatGPT 加入LINE好友

ChatGPT除了電腦版，手機也有官方的正式App，但還有一個更方便的使用方式，就是把ChatGPT加入LINE好友，如此一來就可以在LINE上直接查訊後分享內容。不同於早期ChatGPT LINE上的好友有諸多的限制，現在功能更友善且不需付費。實際使用，比較好用的有兩個，分別是MixerBox 和AI小幫手。

使用方式大同小異，都需要先加好友，MixerBox的ID為「@mixerbox_chatai_tw」，AI小幫手為「@007omugu」，別忘記找官方帳號前面要多一個「@」才找得到。加入好友後，使用情境就像是在LINE上跟某一位好友聊天，手機、電腦版都能使用，不用離開LINE就能聊到底，還能加入群組內一起群聊。

▲MixerBox ChatAI外掛天氣、新聞、好評網美點等功能，一鍵就能給出約會行程懶人包，約會、出遊的行程規劃快速產出。（圖／攝影朱永強）
▲ChatGPT可以導入到LINE上使用，比較好用的有兩個，分別是MixerBox 和AI小幫手。（圖／攝影朱永強）
📍新一代「約會神器」

ChatGPT開放軟體開發商套用旗下各種功能，MixerBox  Chat AI 就大方的火力全開！除了率先導入中文化ChatGPT還整合Siri、天氣、新聞，最近還加入地圖功能，讓所有功能整合到ChatAI上。同時還貼心的怕用戶不會詢問，直接提供例句，用戶只需要複製後稍微改一下時間地點就能完整查詢，一鍵按下後就能查詢想去的地方的、地址、Google評論幾顆星、簡介通通都奉上，可說是新一代的「約會神器」啦！

▲新約會神器MixerBox ChatAI　快速查天氣、好評網美點。（圖／攝影朱永強）
▲《MixerBox ChatAI》整合搜尋、天氣、Google評論的，可以一鍵產出約會景點懶人包。（圖／攝影朱永強）

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