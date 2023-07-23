影音／梅西轉隊首秀就絕殺！關鍵時刻操刀自由球　超刁鑽角度破門

NBA／「熱火當年該讓詹皇多打中鋒」　Spoelstra：我至今仍很後悔

▲熱火主帥Erik Spoelstra曾經執教過LeBron James，他坦言自己當年應該更多地讓後者去打中鋒。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火主帥Erik Spoelstra曾經執教過LeBron James，他坦言自己當年應該更多地讓後者去打中鋒。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

近年聯盟「小球化」持續發展，在球場上「5號位」的概念被完全改變。許多球隊為了最大化球隊的進攻火力，有時候會讓自己最出色的球員去打內線，在這兩年LeBron James就曾經嘗試過這樣的打法。而曾在邁阿密熱火隊執教過他的Erik Spoelstra談到這個話題時，直言自己當年應該更多地讓詹皇打到5號，只可惜那時候聯盟還沒有完全接受這一套思維方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱火在和James合作的那4年，拿下了2冠，不過在2011年他們更被好的情況下、卻遭到逆轉輸給了達拉斯小牛（現獨行俠），至今仍然讓Spoelstra印象深刻。後者分析主要的失利原因，除了他們確實在關鍵G2的尾聲過度放鬆之外，自己在調度上不夠靈活大膽也是原因。

「（G3之後）小牛開始提速，那套聯防確實讓我們打得有些猶豫。並不一定是我們無法得分，而是這讓我們在選擇上變得有些猶豫，他們使用了一些小球陣容。如果說我對那輪系列賽有什麼到今天都仍感到後悔的地方，那就是我肯定應該嘗試讓LeBron去打5號。」

Spoelstra解釋說，當年獨行俠很多時候讓Dirk Nowitzki打中鋒，熱火有時候也會讓Chris Bosh打中鋒，不過這些類似的調度畢竟在當時還不是主流打法，因為聯盟的籃球還沒有發展到這個地步。

2011-12賽季開始，是熱火開始全面打小的一個賽季，Bosh長時間要承擔5號，而James也移到了4號，Spoelstra認為這主要是球星他們自己在交談後接受了這一點，「我們可以讓你們（球星）做自己、不必犧牲任何東西，但每個人的位置必須要往上打。CB得多打一點五號位，LeBron要更多地去打四號位。」

「他（James）會在某些特定的時段這麼打，我們將之用作改變比賽節奏的手段，比如在第一節、第三節末將他移到4號位，有時候是第四節的關鍵時刻，我們用速度擊潰了對手。」Spoelstra如此說道，「他看到了那套打法所取得的成功，我們就以此為基礎再往上多走一些。」

Spoelstra相信這就是熱火隊的「死亡五小」，這位名帥也坦言當自己第一次看到勇士這樣打時，心中確實也有著一些感慨，「那套陣容就（是我們版本的死亡五小，重要的是那也讓我們最好的球員可以一起並肩作戰，我們得以讓Mike Miller和Shane Battier和三巨頭同時出賽——或者是Ray Allen。」

之後在2013年與聖安東尼奧馬刺隊在總冠軍賽的那次史詩對決，Spoelstra與熱火隊對於位置的理解已經更上一層樓，他和Gregg Popovich在陣容調度上鬥志，深遠的影響了聯盟，回首來看我們知道很多觀念都來自於那個系列賽。而James的全能性，也在那支球隊中得以展現。

NBA／「詹皇是朋友、也是對手」　Curry：這種關係結緣於2008年

NBA／詹皇宣布穿回23號球衣！原因是為了紀念Bill Russell

NBA／詹皇史上第一人！還有10大里程碑在等著他

NBA／詹皇已經準備好回歸第21個賽季？經紀人好友：他重獲動力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀