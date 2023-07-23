NBA／「熱火當年該讓詹皇多打中鋒」　Spoelstra：我至今仍很後悔

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「（G3之後）小牛開始提速，那套聯防確實讓我們打得有些猶豫。並不一定是我們無法得分，而是這讓我們在選擇上變得有些猶豫，他們使用了一些小球陣容。如果說我對那輪系列賽有什麼到今天都仍感到後悔的地方，那就是我肯定應該嘗試讓LeBron去打5號。」
Spoelstra解釋說，當年獨行俠很多時候讓Dirk Nowitzki打中鋒，熱火有時候也會讓Chris Bosh打中鋒，不過這些類似的調度畢竟在當時還不是主流打法，因為聯盟的籃球還沒有發展到這個地步。
2011-12賽季開始，是熱火開始全面打小的一個賽季，Bosh長時間要承擔5號，而James也移到了4號，Spoelstra認為這主要是球星他們自己在交談後接受了這一點，「我們可以讓你們（球星）做自己、不必犧牲任何東西，但每個人的位置必須要往上打。CB得多打一點五號位，LeBron要更多地去打四號位。」
「他（James）會在某些特定的時段這麼打，我們將之用作改變比賽節奏的手段，比如在第一節、第三節末將他移到4號位，有時候是第四節的關鍵時刻，我們用速度擊潰了對手。」Spoelstra如此說道，「他看到了那套打法所取得的成功，我們就以此為基礎再往上多走一些。」
Spoelstra相信這就是熱火隊的「死亡五小」，這位名帥也坦言當自己第一次看到勇士這樣打時，心中確實也有著一些感慨，「那套陣容就（是我們版本的死亡五小，重要的是那也讓我們最好的球員可以一起並肩作戰，我們得以讓Mike Miller和Shane Battier和三巨頭同時出賽——或者是Ray Allen。」
之後在2013年與聖安東尼奧馬刺隊在總冠軍賽的那次史詩對決，Spoelstra與熱火隊對於位置的理解已經更上一層樓，他和Gregg Popovich在陣容調度上鬥志，深遠的影響了聯盟，回首來看我們知道很多觀念都來自於那個系列賽。而James的全能性，也在那支球隊中得以展現。