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MLB／金鶯火球男藤浪晉太郎砸鍋　連2場丟分吞本季第2次救援失敗

▲金鶯日籍火球男藤浪晉太郎連2場出賽丟分，吞下本季第2次救援失敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲金鶯日籍火球男藤浪晉太郎連2場出賽丟分，吞下本季第2次救援失敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）日籍火球男藤浪晉太郎，日前從奧克蘭運動家隊被交易至巴爾的摩金鶯隊後，今（22）日與光芒系列戰連續2天登板，但此戰控球大走鐘，0.2局丟掉2分，連2場失分，儘管藤浪晉太郎救援失敗，但金鶯演出逆轉勝，終場金鶯6：5擊敗光芒。

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藤浪晉太郎在8局下金鶯取得5：3領先下登板，但連續出現2個四壞球，再加上發生暴投，讓對手站上二、三壘得點圈。隨後Wander Franco內野滾地球出局，但護送隊友得分，接著藤浪投出三振，但Randy Arozarena揮出追平安打，此時金鶯決定換投。

藤浪晉太郎在加入金鶯後，22日對戰光芒迎來轉隊初登板，結果第1球就被Jose Siri擊出全壘打，總計主投1局挨了一發陽春砲失1分；今日對光芒投0.2局被敲1安打失2分，投出2保送和1次三振，藤浪吞下本季第2次救援失敗。

今年藤浪晉太郎挑戰大聯盟以先發投手加入輪值，但由於控球時常不穩，屢屢遭到對手重擊，吞下先發4連敗，後來他被轉為後援角色。開季至今，他總計36場出賽，主投51局出現32次保送，成績為5勝8敗、防禦率高達8.82。

雖然藤浪晉太郎放火砸鍋，但金鶯在9局上靠著Ryan O'Hearn代打建功，擊出致勝安打，終場金鶯6：5贏球，在美聯東區也坐上龍頭寶座，領先光芒1場勝差。

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