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國民黨立委拚收復失土！台中第一選區傾向禮讓蔡壁如　藍白合契機

▲蔡壁如認為，只要她能打敗蔡其昌，台灣就有各黨不過半的翻轉機會。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.07.02）
▲蔡壁如認為，只要她能打敗蔡其昌，台灣就有各黨不過半的翻轉機會。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.07.02）

記者余祥／台北報導

備戰國民黨明年立委選戰，國民黨在全代會前提名完大部分的立委席次，仍剩一些艱困選區在尋覓人選或是考慮與非綠人選合作。此次國民黨立委參選人不少是聲量很高的戰將，包括台北市議員徐巧芯、游淑慧、前議員羅智強，也有許多形象好、年輕的人選，值得注意的是，台中第一選區國民黨可望禮讓民眾黨蔡壁如，有機會成為藍白合作的契機。

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國民黨本屆立委選舉共當選區域立委22席、原住民立委3席、不分區立委13席。明年立委選舉，區域立委及原住民立委共要選出79席，國民黨已提名65席。

此次立委提名有不少年輕世代展露頭角，像是號稱「台中F4」的台中第4選區廖偉翔、5選區黃建豪、6選區羅廷瑋、7選區林家興，以及南投2選區的游顥、高雄第7選區李明璇等，都是國民黨內形象清新又具戰力的年輕選將。

另外，黨內戰將台北市議員徐巧芯、游淑慧、前議員羅智強等人，此次也角逐立委選戰，組成反賴打聯盟，對於賴清德施政進行批判，是黨內重要的戰將，若成功進軍國會，勢必是藍營的重要監督力量。

而最值得關注的，由於此次大選主軸，國民黨定調要結合非綠勢力一起下架民進黨，在立委提名的佈局上，國民黨也在部分選區選擇不提名，與地方非綠、無黨參選人合作。

台中第一選區部分，國民黨可能禮讓民眾黨參選人蔡壁如，共同對抗民進黨的蔡其昌，黨內人士認為，如果蔡壁如有國民黨的基本盤，再加上民眾黨的年輕、中間票源，蔡其昌對選民來說已是老面孔、沒有亮點，或許的確有勝選機會。而這一席的藍白合也是促成總統大選談合作的起點與契機，因此十分關鍵。

另外，苗栗縣第1選區、嘉義縣第2選區、台南市第2及第4選區，國民黨也決定不提名，將與地方上非綠、以無黨籍參選的立委人選合作。

黨內人士認為，目前國民黨爭取連任的立委區域，大多穩定領先對手，除了少部分面臨強敵挑戰，選情穩定；在傳統藍營優勢選區，如新北中和、桃園、台中北區、南投第二選區都渴望收復失土。

不過，由於總統與立委選舉互相影響，總統人選情，勢必連動到各地立委選情，因此關鍵還是需要總統人選儘速拉抬聲勢、讓基本盤歸隊。

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