挺過換侯！韓國瑜全代會力挺　侯友宜下個難題是整合郭台銘

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更重要的是，韓國瑜出席全代會，用行動表態支持，算是為侯陣營打下一劑強心針。四年前，侯友宜與韓國瑜角色易位，但侯友宜卻處處以市政優先為由，拒絕為韓國瑜站台，甚至提名韓國瑜參選總統的全代會，就辦在新北板橋，侯友宜還是不出席，這段歷史恩怨，更成為韓粉無法支持侯友宜的原因。
而韓國瑜雖出席全代會，更多是對於國民黨總統人選的支持、對於下架民進黨的渴望，韓國瑜可以大氣不計前嫌，但韓粉是否能原諒侯友宜，仍要看侯友宜是否能真誠道歉以及後續表現。
至於郭台銘的問題最為棘手，據了解，郭台銘不斷醞釀獨立參選，也有人在幫忙運作連署事宜，以郭台銘的實力而言，要連署成功並非難事，雖然最終未必真的會登記參選，但會給予黨內挺郭勢力興風作浪的機會，黨內小雞也會試圖靠龍，非常不利侯友宜的選情。
黨內人士認為，現階段國民黨為了不激怒郭台銘，避免分裂危機而處處「尊郭」，但結果卻讓侯友宜不斷流失藍營挺郭的支持者，以至於到現在藍營支持者都還沒有歸隊，因此，侯友宜接下來無論幾顧茅廬，勢必都要放下身段，試著跟郭台銘談合作、尋求支持，大人的問題解決，黨內挺郭派、地方派系自然就不是問題。
黨內人士也嘆氣稱，就算成功完整黨內整合，也只是選戰的第一步而已，接下來還有兩岸關係、對美關係的國際論述，勢必不能再發生「反對兵役延長」類似的失言，讓美方陷入懷疑；另外，侯友宜與另外兩位總統參選人相比，完全無法獲得年輕人的青睞，如何在政策上、行動上讓年輕人的印象改觀，也是必須努力的重點。
全代會後，換侯風波暫時得到緩解，但若遲遲無法讓藍營基本盤歸隊、民調回升至第二，黨內雜音恐會不斷出現。