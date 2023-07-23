足球／法媒爆PSG將以「冰整季」為威脅 要求姆巴佩盡速表態意向
法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）和母隊法甲巴黎聖日耳曼隊近期因為續約事宜鬧矛盾，根據《巴黎人報》報導，PSG管理層已經放話若前者不續約，將不讓他出賽；不過姆巴佩團隊也不甘示弱，已經做出整個賽季都不踢的打算。
記者黃建霖/綜合報導
「本周，PSG管理層已告知姆巴佩，如果他不同意續約或是在今夏離隊，本賽季他將無法身披巴黎球衣參加任何一場比賽。」《巴黎人報》內文如此寫道，目前這支球隊沒有讓姆巴佩前往亞洲參加季前賽，這位超級球星的地位受到挑戰，而且球隊已經鐵了心整季都將這麼做。
姆巴佩不願意在現有合約結束後選擇續約，但也不想在今夏就離隊，而是希望本季結束後自由離隊。此一消息傳出後，PSG方面反應激烈，並要求姆巴佩盡速表態，因為他們認為前者與皇馬之間已經達成明年夏天的轉會加盟的協議。
不過面對PSG這種威脅的手段，姆巴佩似乎並不打算屈服，根據《天空體育》的報導，他已經做好了休戰整個賽季的準備。他將坐在板凳席上，不為俱樂部踢球，直到明年夏天合同到期，就算因此而影響到歐洲盃的狀態也不會改變想法。
如今雙方的態度都很強硬，就看誰會先改變想法，不過就算PSG不讓姆巴佩上場，他們仍然要付給他薪水和獎金。