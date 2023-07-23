杜蘇芮颱風躲不掉了！「侵台機率」超過80% 各國最新路徑出爐
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）生成至今，路徑已有大致的趨勢，朝台灣直奔而來幾乎是各國預測的結果，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，杜蘇芮颱風侵襲台灣之前，強度正值顛峯，達強烈颱風標準，侵襲機率也已高達80%，且不斷上升中，提醒民眾務必做好防災，杜蘇芮颱風威脅加劇、絕不可輕乎。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲系集模式模擬的「系集平均路徑」，杜蘇芮颱風從菲律賓東方海面，先向西轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，其他路徑分散在東、西兩側，東側成員大多通過台灣；美國系集模式模擬的「系集平均路徑」則大幅往西調整，通過台灣東北部，西側路徑則大多通過台灣。
吳德榮說明，若觀察中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮颱風是向西轉西北侵襲台灣，週五（7月28日）中心已抵達福建，侵襲台灣之前，強度正值顛峯，達強烈颱風標準，侵襲機率已高達80%，且仍在提高中，至於「杜蘇芮」在哪登陸？預報資料仍將頻繁調整，仍有一些「不確定性」。
今（23）日天氣部分，白天晴朗炎熱，花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區，仍應注意。今日各地區平地氣溫，北部攝氏24至36度，中部攝氏23至36度，南部攝氏25至37度，東部攝氏22至37度。
週一、二（7月24日、7月25日）杜蘇芮颱風逐漸接近巴士海峽，外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸明顯，背風面西半部平地晴熱、應防攝氏38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。週三至週五上半天，受颱風影響，各地風雨最大。週五下半天颱風遠離、風雨漸停。週六天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。