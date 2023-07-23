台灣旅遊太糟糕？日本人「狂刷整排負評」　鄉民看理由閉嘴了

大暑到！4星座4生肖旺到鬼門開　牡羊、馬「走大財」：暴發戶是你

▲周日迎來2023大暑節氣，命理專家點名「4生肖」與「4星座」運勢最旺，將一路旺到鬼門開。（圖／NOWnews資料照片）
▲周日迎來2023大暑節氣，命理專家點名「4生肖」與「4星座」運勢最旺，將一路旺到鬼門開。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

今（23）天是夏天的最後一個節氣「大暑」，意味著天氣將更加悶熱潮濕，但也表示秋天不遠了，酷熱舒緩指日可待。清水孟國際塔羅小孟老師分享以下4星座與4生肖，好運將一路旺到鬼門開，尤其牡羊座、屬馬的朋友走「大財」，「暴發戶有可能就是你們」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TOP4 牡羊座或屬馬
如果有進行投資與投機類的牡羊座或屬馬的朋友，在大暑是不錯的時機點。若是股票、基金，或是高風險的，只要記得一個原則「打帶跑」，要賺錢的機會很高，而且切記不可留戀，別想追高追低。你們出現「大財」的機率很高，可以短期內賺很多，暴發戶有可能就是你們。只是財運變動很快，但若不留意或太貪心，一直想追加買進的，則是相當危機，記得要當機立斷，入袋為安。

▲牡羊座、屬馬的朋友走「大財」，「暴發戶有可能就是你們」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲牡羊座、屬馬的朋友走「大財」，「暴發戶有可能就是你們」。（示意圖／記者顏真真攝）
TOP3 天秤座或屬猴
天秤座或屬猴的朋友，在大暑後你的社會地位，相較於上個月有明顯的提升，也因此受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為你們帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP2 金牛座或屬狗
金牛座或屬狗的朋友，大暑後你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

金牛座或屬狗的人貴人運也提升很多，將有助於你們的事業及財務發展。（示意圖／shutterstock）
▲金牛座或屬狗的人貴人運也提升很多，將有助於你們的事業及財務發展。（示意圖／shutterstock）
TOP1 獅子座或屬龍
獅子座或屬龍的朋友，在大暑後你的事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助。主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

迎大暑旺翻！「4星座、4生肖」財運擋不住　避開禁忌錢財翻倍

大暑吃大薯買1送1！10大限時優惠：7-11咖啡、全家霜淇淋都買1送1

7/23迎大暑巧遇「天貺節」！轉運可曬棉被　拜2供品下半年旺爆

迎接大暑！7-11特大美式、全家霜淇淋買1送1　拿鐵買5送2可寄杯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀