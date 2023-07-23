颱風假要來了？杜蘇芮威力直逼強颱 「這2天」暴雨最有機會
杜蘇芮颱風來勢洶洶，不僅強度在未來2天會快速增加，接近台灣時有機會達強颱等級，路徑上各國也大多預測會撲向台灣，中央氣象局預報員劉沛騰指出，預計在週二（7月25日）清晨或上午發布海上警報、當天傍晚有機會發布陸上警報，氣象專家賈新興則提及，週三至週五（7月26日至7月28日）颱風影響最明顯，降雨主要落在宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東，也是各地最有可能放颱風假的時間點，請民眾務必做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，按照目前各國官方預報模式，杜蘇芮颱風的路徑預估都朝台灣方向移動，歐洲模式預測中心通過台灣時偏向台灣東南部，美國模式預測中心通過台灣時偏向東北部，若依照這樣的走向，週三至週五颱風的風雨最明顯，特別是週三深夜至週四最劇烈，主要降雨熱區落在宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東。
針對杜蘇芮颱風的影響，天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，除了首當其衝的花東會是風雨最為劇烈的區域，其次是宜蘭、基隆、大台北、桃園、新竹等區域，受到中心北側偏東風到東南風影響，也會有較為強烈的風雨出現，中南部地區則是等到颱風中心過山後，會引進明顯的偏南到西南風，週三深夜起到週四白天，風雨會比較大，時間雖然較為落後，但是風雨情況應該也會很明顯。
中央氣象局提醒，目前颱風侵襲併登陸台灣是大趨勢，不過仍要觀察今明兩天杜蘇芮颱風的路徑是否又有變化，週二可能發布海警和陸警，至於週三和週四究竟哪些區域會受影響並放颱風假，屆時仍要等待地方政府公告，民眾務必做好防災準備，掌握天氣最新資訊。