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全代會先行離場　洪秀柱稱要出席營隊結業式：已跟侯友宜說抱歉

▲洪秀柱今出席國民黨全代會，卻被捕捉到9點30分就先行離開；他解釋，因為他要參加一場營隊的結業式，已跟侯友宜先說聲抱歉，（圖／記者葉政勳攝，2023.07.23）
▲洪秀柱今出席國民黨全代會，卻被捕捉到9點30分就先行離開；他解釋，因為他要參加一場營隊的結業式，已跟侯友宜先說聲抱歉，（圖／記者葉政勳攝，2023.07.23）

記者翁子竣／台北報導

國民黨今（23）日舉行全代會，多名藍營大咖到場力挺總統候選人侯友宜；未料，前國民黨主席洪秀柱則因有其他活動安排，先行離開會場。他離開前受訪表示，他很早前預定要參加一場營隊結業式，他強調已跟國民黨主席朱立倫打過招呼，也跟侯友宜先說了抱歉。

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侯友宜選情釀危機，基層焦慮聲浪不斷，憂心換柱事件重演。國民黨今上午在板橋體育館舉行全代會，侯友宜逐一在門口迎接多位藍營大咖到來；在侯、洪兩人碰面時，對於外界關注換侯問題，洪則以「換柱就好」自嘲。

未料，約莫9點30分，洪秀柱卻被媒體捕捉到從會場大門離開。洪被媒體堵訪解釋，他在新竹有辦青年成長營，很久前就預訂了要過去上課，而且是結業式非去不可；因此，他跟朱立倫打了招呼，也跟侯友宜說抱歉，並全場繞一圈跟全國黨代表說加油。

是否擔心會有場面發生？洪秀柱直言不可能，只要「心頭抓呼緊，不怕樹尾作風颱」，堅定意志、團結一心，很多事情雖有麻煩，但當然都能解決，要真心誠意用智慧，問題就不難解決，就怕大家虛情假意。

媒體追問，韓國瑜稍早與侯友宜碰面擁抱，是否覺得真誠？洪秀柱則打趣說，擁抱有沒有真誠，那要不要看他們心跳速度如何？大家都不需要做任何揣測，好就是好。

至於全代會後，侯友宜民調會上升？洪秀柱指出，相信會上升，他也舉例自己是教育界出生，若一個小孩天天罵，都不看他的優點老看他缺點，「我們不是選聖人，每個人都可挑出缺點，天天拿缺點來罵，心裡怎麼會好、怎麼會長大？會越來越自卑」，鼓勵既然已經決定人選就加油，這才會有更上進的心。

認為侯友宜自卑？洪秀柱直言，侯友宜哪有自卑，出生入死命都不顧，怎會有自卑或後退的感覺？這點大家應給予肯定，幫忙用智慧排除障礙，並融合大家廣結善緣，將大家力量的凝聚在一起。

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