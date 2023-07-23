全代會先行離場　洪秀柱稱要出席營隊結業式：已跟侯友宜說抱歉

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未料，約莫9點30分，洪秀柱卻被媒體捕捉到從會場大門離開。洪被媒體堵訪解釋，他在新竹有辦青年成長營，很久前就預訂了要過去上課，而且是結業式非去不可；因此，他跟朱立倫打了招呼，也跟侯友宜說抱歉，並全場繞一圈跟全國黨代表說加油。
是否擔心會有場面發生？洪秀柱直言不可能，只要「心頭抓呼緊，不怕樹尾作風颱」，堅定意志、團結一心，很多事情雖有麻煩，但當然都能解決，要真心誠意用智慧，問題就不難解決，就怕大家虛情假意。
媒體追問，韓國瑜稍早與侯友宜碰面擁抱，是否覺得真誠？洪秀柱則打趣說，擁抱有沒有真誠，那要不要看他們心跳速度如何？大家都不需要做任何揣測，好就是好。
至於全代會後，侯友宜民調會上升？洪秀柱指出，相信會上升，他也舉例自己是教育界出生，若一個小孩天天罵，都不看他的優點老看他缺點，「我們不是選聖人，每個人都可挑出缺點，天天拿缺點來罵，心裡怎麼會好、怎麼會長大？會越來越自卑」，鼓勵既然已經決定人選就加油，這才會有更上進的心。
認為侯友宜自卑？洪秀柱直言，侯友宜哪有自卑，出生入死命都不顧，怎會有自卑或後退的感覺？這點大家應給予肯定，幫忙用智慧排除障礙，並融合大家廣結善緣，將大家力量的凝聚在一起。