籃球／Kyle Anderson今將正式完成歸化　之後前往和中國男籃會合

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「李凱爾在六月底時曾經前往上海辦理入籍的相關手續。在滬期間，他也與中國男籃主帥喬爾杰維奇見面，兩人溝通得很好。此後李凱爾返回美國，等待手續辦理進展。按照計劃，李凱爾將在7月23日返回上海，進行入籍手續的最後辦理工作。這次李凱爾的母親非常想見證這一重要的時刻，因此決定與他同來。而李凱爾願意為中國男籃出戰，有很大一部分原因也是他的母親希望如此。」宋翔在文中寫道，「中國男籃日前剛剛完成了首次人員調整，後衛程帥澎和鋒線球員杜潤旺離隊。李凱爾的加入將在很大程度上提升球隊的實力與即戰力。但同時，李凱爾也需要一些時間去熟悉與融入球隊。」
報導中指出，Anderson有機會在8月於深圳進行的世界盃男籃熱身賽上出戰，這也將會是他身披中國男籃球衣的首秀。擁有1/8中國血統的他，在2014年NBA首輪第30順位被選中，效力過馬刺、灰熊與灰狼，本季例行賽出戰69場，場均9.4分5.3籃板4.9助攻1.1抄截0.9阻攻，投籃命中率50.9%，三分命中率41%。
在上賽季中，Anderson眼睛出現了一些傷病，今年夏天經過手術治療，他預計在痊癒後就一直保持狀態，也有和灰狼隊進行訓練，因此他預計能很快投入到比賽當中。