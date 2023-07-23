魏德聖與郭台強撕破臉　齊柏林之子曝癥結點「投資當贊助」

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郭台強、魏德聖撕破臉引起外界熱議，《看見台灣》的已故導演齊柏林之子齊廷洹，在PTT對此事發表看法，齊廷洹憶起日前與吳念真聊到，問對方怎麼不拍電影了，吳念真表示，現在拍電影很難回本，他不想害投資人。「某飲料品牌老闆曾經跟他說，拍多少錢都沒問題，畢竟吳導幫他們拍過好多次廣告，但吳導還是拒絕了，不想害別人賠錢。」
此外，吳念真還開玩笑表示，導演應該都要從會計系挑，「他自己讀會計出身的，還沒拍之前就在算錢，怎樣才會賺錢，怎樣才對得起投資人，從演員到道具，都要預先算好，盡可能不超支，不然電影無上限拍是很可怕的。」吳念真也認為，拍電影拿政府補助這件事是不健康的，以前是為了宣傳台灣，現在他覺得台灣電影該長大了。
齊廷洹認為魏德聖想法的癥結點，「恐怕是他不把投資人給的錢當投資，而是一種『贊助』。」齊廷洹分享當初父親拍攝《看見台灣》時，靠著抵押房子與借錢籌到3千多萬，仍不夠用，「後來靠著到處募款，但我父親講得很清楚，這是希望贊助，而不是投資。」最後靠著台達電董事長鄭崇華慷慨贊助3千萬、還有緯創林憲銘、富邦董娘蔡陳藹玲、震旦集團袁蕙華也熱心贊助，才讓《看見台灣》順利上映，齊廷洹說：「這些人沒有一個要來討錢的。」
《看見台灣》成本高達9千萬元，最後票房達到2億2千萬，成為台灣有史以來最賣座的紀錄片。齊廷洹透露最後父親實際拿回3千萬元，「台達、緯創、富邦完全沒有開口要我們分潤，因為當初說好是贊助，不是投資，但我父親還是按照比例，用捐款的形式將1千萬左右，按比例回捐給三個企業的基金會，剩下2千萬直接ALL IN最新的陀螺儀拍攝系統。」