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魏德聖與郭台強撕破臉　齊柏林之子曝癥結點「投資當贊助」

▲魏德聖、郭台強因為一張4500萬本票撕破臉，《看見台灣》導演齊柏林之子齊廷洹，認為癥結點在於「投資當贊助」。（圖／NOWnews資料照）
▲魏德聖、郭台強因為一張4500萬本票撕破臉，《看見台灣》導演齊柏林之子齊廷洹，認為癥結點在於「投資當贊助」。（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤/綜合報導

導演魏德聖2010年和中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強合作《賽德克．巴萊》，19日郭台強卻控訴魏德聖、及公司果子電影，積欠4500萬元未還，魏德聖主張雙方並無債權債務關係。對此，《看見台灣》已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，在PTT上發表看法，認為魏德聖應是沒向郭董說清楚是要「贊助」，而非「投資」。

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郭台強指控魏德聖2021年7月簽下1紙4500萬元的本票，直到2022年11月間，仍未付款，鑫鴻國際因此提告、聲請強制執行，獲北院裁准。魏德聖以本票是應對方作帳需求，而非債務抗辯，強調該筆債務根本不存在，「從來沒匯款紀錄」。

▲魏德聖認為遭郭台強設計簽下本票。（圖／NOWnews資料照）
▲魏德聖認為遭郭台強設計簽下本票。（圖／NOWnews資料照）
郭台強、魏德聖撕破臉引起外界熱議，《看見台灣》的已故導演齊柏林之子齊廷洹，在PTT對此事發表看法，齊廷洹憶起日前與吳念真聊到，問對方怎麼不拍電影了，吳念真表示，現在拍電影很難回本，他不想害投資人。「某飲料品牌老闆曾經跟他說，拍多少錢都沒問題，畢竟吳導幫他們拍過好多次廣告，但吳導還是拒絕了，不想害別人賠錢。」

此外，吳念真還開玩笑表示，導演應該都要從會計系挑，「他自己讀會計出身的，還沒拍之前就在算錢，怎樣才會賺錢，怎樣才對得起投資人，從演員到道具，都要預先算好，盡可能不超支，不然電影無上限拍是很可怕的。」吳念真也認為，拍電影拿政府補助這件事是不健康的，以前是為了宣傳台灣，現在他覺得台灣電影該長大了。

▲中影董事長郭台強遭指於 10 年前教唆殺人。郭台強今舉行記者會針對指控者翁炳堯以及三立電視台提出控告。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.8.11）
▲中影董事長郭台強指控魏德聖積欠4500萬元未還。（圖／記者葉政勳攝 ）
齊廷洹認為魏德聖想法的癥結點，「恐怕是他不把投資人給的錢當投資，而是一種『贊助』。」齊廷洹分享當初父親拍攝《看見台灣》時，靠著抵押房子與借錢籌到3千多萬，仍不夠用，「後來靠著到處募款，但我父親講得很清楚，這是希望贊助，而不是投資。」最後靠著台達電董事長鄭崇華慷慨贊助3千萬、還有緯創林憲銘、富邦董娘蔡陳藹玲、震旦集團袁蕙華也熱心贊助，才讓《看見台灣》順利上映，齊廷洹說：「這些人沒有一個要來討錢的。」

▲齊廷洹為齊柏林之子，對於魏德聖爭議事件，他在PTT上發表看法。（圖 / 齊廷洹臉書）
▲齊廷洹為齊柏林之子，對於魏德聖爭議事件，他在PTT上發表看法。（圖 / 齊廷洹臉書）
▲ 知名空拍導演齊柏林，2017年意外墜機身亡。翻攝齊柏林的飛閱台灣臉書
▲齊柏林為《看見台灣》導演，2017年意外墜機身亡。（圖 / 齊柏林臉書）
《看見台灣》成本高達9千萬元，最後票房達到2億2千萬，成為台灣有史以來最賣座的紀錄片。齊廷洹透露最後父親實際拿回3千萬元，「台達、緯創、富邦完全沒有開口要我們分潤，因為當初說好是贊助，不是投資，但我父親還是按照比例，用捐款的形式將1千萬左右，按比例回捐給三個企業的基金會，剩下2千萬直接ALL IN最新的陀螺儀拍攝系統。」

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