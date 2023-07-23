台師大偕高醫大　破解C肝慢性發炎引發肝纖維化和肝癌之謎

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過去研究顯示，C型肝炎病毒感染者中，高達70至90%的人會成為慢性C型病毒肝炎患者，其中後續約有2成甚至演變成肝硬化，儘管現階段C肝可經由抗病毒藥物治療，且治癒率雖高達95%，仍有3至5%的C型肝炎病患，未來仍會罹患肝癌，這也就是一般所謂的肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。
另外，也有文獻指出，有C型肝炎的患者因為肝臟功能受損，較容易得到糖尿病及其他代謝疾病；相同的，若有糖尿病及其他代謝疾病的病患者有C肝，進展至肝纖維化及肝癌的速度進展更快，然而，關於該病毒如何重塑宿主代謝和免疫反應的途徑及相關知識尚未明瞭。
台師大指出，王麗婷、許世賢，以及國家衛生研究院特聘研究員黃嘯谷、高醫大醫學系副教授林明宏共同參與研究，破解C肝慢性發炎引發肝纖維化和肝癌之謎。研究團隊花了將近3年時間，透過細胞、動物實驗及臨床檢體分析證明，在C型肝炎核心蛋白基因轉殖小鼠模型中，利用高脂肪飲食（HFD）誘導的疾病模型中發現基因轉殖鼠之體重高於一般小鼠。
王麗婷指出，研究團隊從小鼠的血清當中發現，基因轉殖鼠的丙胺酸轉胺酶（GPT）、三酸甘油酯（TG），在餵食高脂肪飲食6個月後，皆顯著高於一般小鼠，且產生胰島素阻抗（Insulin Resistance）的反應，經由組織切片染色觀察到，轉殖鼠餵食高脂飲食後，可以促進慢性肝炎、纖維化及代謝異常之發生，並進一步發現HCV核心蛋白是經由調控ISX表現，增強了代謝紊亂（特別是脂質和葡萄糖代謝）和免疫抑制，最後導致肝癌的產生。
研究團隊進一步分析232位有C型肝炎感染的肝癌病患，發現有較高表現ISX的病患整體的預後較差，且與免疫抑制因子呈現高度正相關，這意味著，當患者感染C型肝炎之後，可能促使ISX的表現增加，而造成身體一系列代謝和免疫失調，導致後續的肝臟纖維化和肝癌的發生。
台師大表示，該研究顯現C型肝炎感染之後會產生肝纖維化和肝癌可能機制，以及ISX是調控這一系列進程的重要關聯基因，而研究團隊在2013和2017年曾在「癌症研究（Cancer Research）」期刊發表論文，發現ISX基因與肝癌的發展及癌症免疫抑制有關，兩項關於ISX基因的研究，深入解析了C型肝炎感染後至肝癌發生的關鍵機制。
王麗婷說，C型肝炎感染後誘發ISX表現，導致肝臟纖維化及癌症的關鍵機轉後，未來盼透過找尋某些分子藥物來抑制ISX的表現或功能，阻礙其機轉，達到標靶治療有效的方式。