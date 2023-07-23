NBA／Brown破紀錄續約合約「卡關」在哪？隨隊記者透露問題的細節

我是廣告 請繼續往下閱讀
Brown曾2次入選全明星賽，並在2022-23賽季首次入選NBA最佳陣容，這使他有資格獲得超級頂薪合約。上賽季場均26.6分6.9 籃板3.5助攻1.1抄截，投籃命中率為49.5%。他是否值得這樣一份破紀錄的合約另論，不過目前聯盟的環境恐怕將讓綠軍方面不得不買單。
Robb表示，塞爾提克是唯一一支可以在Brown目前的合約到期後，給他開出一份頂薪（工資帽的35%、每年加薪8%）的球隊，這就是球隊方面在交涉上的「王牌」。不過球隊也需要考慮很多問題，包括今夏續約Kristaps Porzingis之後，未來還要續簽Jayson Tatum，將使陣容薪資變得十分昂貴。
根據他的計算，在2025-26賽季，Tatum、Brown和Porzingis的薪資總額將達到球隊薪資上限的90%。到那個時候，Brown可能會成為球隊交易的對象，雙方目前糾結的續約細節也就是圍繞在這之上，Brown想要給自己多一些保障。
Robb指出，在這份合約中的第5年加入球員選項是增加合約靈活性的一種方式，不過若如此，他也必須做出一些犧牲：「Brown的下一份合約將在他效力8個賽季後生效。在沒有頂薪的情況下，如果他成為自由球員，他只能獲得球隊薪資上限30%的年薪。然而，如果到了2026年夏天，他的效力年限將滿10年，屆時就將有資格在新合約中獲得薪資上限35%的合約。」
因此問題就在於，Brown和他的團隊是否願意為了合約靈活性——意味著更好地掌控自己的的未來——放棄一份龐大的薪資保障。
「理論上，如果他不能從球隊那裡得到他所想要的（球員選項、交易條款等），那麼他可以對塞爾提克採取強硬的態度，並把壓寶在自己身上。 」Robb如此總結道。