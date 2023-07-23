長期患有脂肪肝　小心癌變慢性腎病

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患長期脂肪肝 演變慢性腎病值得注意的是，慢性腎病病人5年平均有17.6%的機率會從慢性腎病進展到晚期腎病。醫師因此鼓勵脂肪肝患者要積極就醫，持續追蹤代謝性疾病併接受治療，一旦發現慢性腎病或腎功能異常也建議及早轉介至慢性腎病專家門診就醫。
大里仁愛醫院副院長黃挺碩醫師表示，脂肪肝是門診非常常見的疾病，全球約有25%成年人有脂肪肝，除了運動、體重控制及飲食控制外，目前尚無有效的藥物治療。之前有研究追蹤非酒精性脂肪肝的病人發現，與沒有非酒精性脂肪肝的病人相比，會增加約40%的風險得到慢性腎病，且這個風險如果有肝纖維化或肝硬化的話，會增加到50%。
小心慢性腎病 危險因子要注意長庚醫療體系的肝臟內外科醫師和腎臟科醫師攜手合作，發現非酒精性脂肪肝病人5年平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病；一旦發現慢性腎病透過腎臟科醫師的介入治療5年，平均有69%的機率從慢性腎病回到腎功能正常。而慢性腎病病人5年平均有17.6%的機率從慢性腎病進展到晚期腎病。
研究進一步發現，從腎功能正常進展到慢性腎病的危險因子，包括年紀、肝纖維化的程度、尿酸高、糖化血色素高、代謝症候群跟胰島素阻抗。年紀大、肝纖維化程度嚴重、尿酸高、血壓高的病人，腎功能越不容易回到正常狀態；年紀越大，越容易從慢性腎病進展到晚期腎病。
不輕忽脂肪肝 系統代謝性疾病黃挺碩醫師指出，越來越多的研究顯示，脂肪肝並不只是一種局限在肝臟的疾病，而是一種系統性的代謝性疾病，除了脂肪肝之外，也會伴隨體內許多代謝異常，例如肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常、胰島素阻抗、全身性的發炎疾病等，所以脂肪肝不僅是肝病，也是一種全身性的代謝疾病，而這些代謝性疾病跟也是心肌梗塞、腦中風、慢性腎病很重要的危險因子。
長庚醫療體系關懷脂肪肝患者，提醒應保持生活作息規律、睡眠充足、適度運動、避免菸酒及高熱量、高膽固醇飲食，並注意體重控制，將有助於控制脂肪肝病情及延緩腎功能惡化。若是有重度肥胖(BMI≥32.5)合併代謝性疾病，建議轉診至減重及代謝手術門診做進一步的評估，因為有越來越多的研究顯示，減重及代謝手術不僅可以減重，更可以治療代謝性疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58568
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