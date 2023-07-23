「大暑」天氣熱翻！中醫教消暑養生秘訣：水一定要慢慢喝
今（23）日是節氣「大暑」，也是夏季的最後一個節氣，在杜蘇芮颱風準備侵襲之前，各地天氣仍是相當炎熱，扶原中醫診所醫師張瑋麟提醒，「又濕又熱」是大暑節氣的主要特徵，這段時間養生保健的重點在於「防暑」和「祛濕」，老年人、體弱者、有心血管疾病的族群務必多加注意身體健康狀態，平時飲食可多吃「苦味食物」、水不能喝太快，才能達到降火、消除疲勞的功效。
記者張志浩/綜合報導
張瑋麟指出，大暑是一年中陽光最猛烈、最炎熱的節氣，「濕熱交蒸」在此時到達巔峰、陽氣最旺盛，容易導致心生煩悶、食慾不佳，這時候建議多吃一些苦味食物如苦瓜，不僅清熱降火，還能解熱祛暑、消除疲勞，平時也可以多喝點綠豆湯，對於清熱解暑同樣有很好的效果。
張瑋麟說明，夏季養生，多「補充水分」是最簡單也是十分重要的方法，但若真的想消暑解渴，記得要飲用「溫的白開水」，而非加糖的手搖飲，此外，為了能快速解渴，有人會一次性灌下大量的水，但這樣反而會造成心臟負擔增加，使血液濃度快速下降，嚴重一點甚至會出現心慌、氣短、出虛汗等現象，應該先喝適量的水，停一會兒之後再繼續喝。
夏季的天氣往往悶熱、潮濕，大暑時節尤甚，張瑋麟提醒，為了避免中暑的情況發生，盡可能減少在大太陽底下活動的機會，避免在日正當中的正午時分出門，即使出門也不要長時間暴露在露天環境中，為了讓體内的濕氣散發出來，應盡量在清晨或夜晚溫度較低時，進行散步等強度不大的活動。