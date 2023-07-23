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南韓毒包裹引恐慌！中華郵政增「貨轉郵」管控　情節重大解約

▲韓國近日陸續有民眾收到來自台灣的神秘國際包裹，其中有人在打開後出現呼吸困難、暈眩癱軟的症狀。（圖／韓國時報）
▲韓國近日陸續有民眾收到來自台灣的神秘國際包裹，其中有人在打開後出現呼吸困難、暈眩癱軟的症狀。（圖／韓國時報）

記者李琦瑋／台北報導

南韓近日陸續有民眾收到來自台灣的神秘國際包裹，其中有人在打開後出現呼吸困難、暈眩癱軟的症狀，我刑事局調查，這些包裹來自中國，先經海運方式到台灣中轉，再空運至南韓。中華郵政已暫停相關業者交寄南韓「貨轉郵」服務，並於今（23）日起增加「貨轉郵」安全管控措施，情節重大將立即解除合約。

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南韓蔚山市一家身障人士收容機構，20日接獲由台灣交寄的國際郵件，含院長在內共3名拆包裹人員疑似中毒送醫。

我國刑事局獲報後調查，發現這些包裹是從中國深圳，以「貨轉郵」方式海運來台，再經中華郵政貨轉中心理貨後空運至南韓，並未入境台灣，目前還在深入追查當中。

中華郵政昨天指出，這批問題包裹是轉運業者6月23日透過貨轉郵到南韓各地，一共2507件，目前查到有問題的有3件，名義上是化妝品貨品，在哪一個電商平台購買仍待進一步調查，已經通知業者，暫停送往韓國的包裹郵件，待警方調查後，再決定是否要恢復寄送，若案件調查屬實，將會開罰業者新台幣15萬元，並保留損害求償的權利。

中華郵政今天宣布，即日起增加4點貨轉郵安全管控措施，包括「強化客戶管理」、「加強貨轉郵系統過濾及管控」、「加強現場作業查核次數」、「情節重大解約處置」。

中華郵政要求交寄業者僅能接受跨境電商平台認證之物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物；並於貨轉郵收寄系統，增加可疑品項（如固體香氛、香精等）及常見謊報品項（如唇膏、化妝棉等）篩選機制，嚴密過濾及防堵不實申報闖關情事。

中華郵政已要求現場作業人員加強郵件開拆抽查，發現申報不實或違反禁限寄情事，即依雙方合約予以重罰；已通知所有貨轉郵客戶上述防制作法，若再有類似違約情事，中華郵政公司將重罰不貸，並暫停接受該客戶交寄，情節重大者，立即解除合約。

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