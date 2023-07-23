太多司機滿街跑　上海將暫停核發新增網約車證

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官方還表示，目前上海市具有車輛運輸證的網約車約有7.6萬輛，巡遊車（傳統計程車）有5萬輛，暫停辦理不會對市民出行有較大的影響。
上海不是第一個做此宣布的城市，今年以來海南三亞、廣東珠海、東莞、山東濟南、四川遂寧、湖南長沙等城市先後發布了網路叫車行業風險預警的通告，提醒大眾該市網約車數量已經飽和，行業景氣情況逼近警戒紅線。
開網約車曾經是有車有閒人士賺外快的一種方式，「滴滴」等叫車平台為搶市占率，初期給予司機不少獎勵金，當局則因安全和公平競爭等考量加以監管。
近年中國經濟形勢不佳、就業環境惡化，越來越多失去工作或等待換工作的人加入當網約車司機的行業，但競爭過於激烈也造成收入大降，平台的多種補貼更是早就取消。
在問答網站「知乎」中，從2020年起，就有網友詢問經濟環境不好，開網約車是否能賺到錢；2022年網上此類問答變得更多。
第一財經報導，不少司機表示近期感受到了壓力，在收入接近的情況下目前跑車時間比以前更長，有司機表示每天出車10小時左右，平均收取的金額在人民幣500元（約新台幣2150元）到600元左右，但還需扣除油錢、租車成本等。
報導說，最近兩年網約車數量和司機成長迅速，市場飽和可以預見。截至6月30日，各地共發放網約車駕駛員證579萬本，相較於2021年同期的349.3萬本成長了65.8%，車輛運輸證243.4萬本，相較於2021年6月的132.7萬本增長了83.4%。（編輯：唐佩君）1120723