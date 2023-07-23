加油要快！中油啟動平穩雙機制 明起汽柴油各漲0.3元、0.4元
本週受美國財長稱經濟衰退疑慮消除、沙俄兩國協力減產原油等因素影響，導致國際油價震盪小漲，台灣中油公司啟動平穩雙機制並宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.1元。
記者李琦瑋／台北報導
台灣中油表示，本週受美國財長稱經濟衰退疑慮消除、沙俄兩國協力減產原油等因素影響，導致國際油價震盪小漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.33美元，新台幣兌美元匯率升值0.098元，國內油價依公式計算漲幅為0.08%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油價格原應各調漲0.7元及1.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），台灣中油吸收柴油0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。
台灣中油啟動雙重平穩機制，汽、柴油共各吸收0.4元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.3元及0.4元。
台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.4元及0.9元均由台灣中油吸收，累計112年至6月底止，台灣中油共吸收約41.81億元。