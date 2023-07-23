培育智慧機械人才！花蓮高工「東區技術中心」教AI、機電整合
為推動東部地區的學生自動化技術領域的學習與發展，提供與產業接軌的設備和專業教學，教育部國教署委託國立花蓮高工成立「技術型高級中等學校東區技術教學中心」，聘請自動化領域專業教師授課，從機電整合到智慧機器人領域提供基礎、進階到高階的課程，並讓學生接觸到AI人工智慧、機器學習和影像辨識等跨域知識，盼培育智慧機械人才。
記者李琦瑋／台北報導
國教署說明，隨著近年工業4.0的推行，各產業以增加競爭力，整合現有的製造資源，建立快速反應市場需求的生產線為目標，自動化成為產業升級的必要項目，對專業人才需求也顯著增加，因此，東區技術教學中心自105年起針對東部地區技術型高中生辦理自動化技術實作研習，以「自動化技術」為核心，從機電整合到智慧機器人領域提供基礎、進階到高階的課程，學生們可以了解機構原理，學習控制器程式編寫與連線控制方法。
國教署指出，111學年度起，該中心也陸續在羅東高工、宜蘭高商、蘇澳海事等技術型高中辦理7場次智慧機器人實作研習。對於技術型高中生可以學習到機器人的基礎知識，像是機械結構、控制技術，並接觸到人工智慧、機器學習和影像辨識等跨域的知識，都是現代機器人技術不可或缺的要素。
國教署表示，配合108課綱「務實致用」技術人才培育目標，培養學生累積與自身特質、興趣相符之能力，降低「學用落差」，東區技術教學中心持續推動「智慧型機器人領域課程」外，也有「自動化技術」、「氣壓邏輯設計」領域課程，111學年度已於宜蘭、花蓮及台東等學校辦理29場次學生研習，服務學生達663人次。歡迎東部各校向該中心洽詢時程提出研習申請及設備借用，持續培育更多技職人才。