國民黨全代會今登場　朱立倫促政黨輪替：重新執政成和平締造者

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫致詞時表示，去年在全黨團結之下，在最艱苦的環境下，他們共同團結勝選，國民黨贏得輝煌的勝利，是全國黨全先進、全體的好朋友、全國的民眾對國民黨的支持跟對國民黨的肯定。他坦言，選戰過程碰到很多的困難、很多的亂流，但是他們有堅定決心、有堅強意志，知道只要團結，沒有什麼不可能，什麼都可能，只要不團結就變成什麼都不可能。
朱立倫說，大家也知道要放下自我，遇到困難的時候，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，就是成功不必在我，成功一定有我；面對2024選戰，全台灣超過6成以上的主流民意都希望要政黨輪替，希望要翻轉台灣，台灣才會更好，2024是一場和平與戰爭的選戰，是他們選擇未來要和平安定，還是兵凶戰危的選擇。
此外，朱立倫也痛批，民進黨台獨黨綱加上7年多執政以來，不斷去中、反中、抗中，為了一黨之私的政治利益，把台灣的民眾陷入兵凶戰危，民進黨把台灣變成全世界最擔憂、最危險的地方。
朱立倫強調，過去國民黨執政，大家都說台灣是全世界的奇蹟、是經濟的奇蹟、民主的奇蹟。今天民進黨竟然把台灣變成全世界最危險的地方，這次民進黨還提名了台獨金孫，手拿台獨萬歲、口中喊著台獨工作者的賴清德要來參選總統。不只台灣，連全世界友人都擔憂台灣要陷入戰爭的風險，變成最危險的地方。
「我們國民黨是創建中華民國的政黨，是永遠守護中華民國的政黨」朱立倫說，他們根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，中國國民黨黨章、黨綱的規範，很清楚的都知道，包括九二共識、一中各表，包括反對台獨、反對一國兩制，很明確根據憲法、黨綱、黨章規範來推動兩岸關係，不但能堅定立場，也維持一貫作風、作法就是親美、友日、和陸，讓世界的民主友人對我們有信心，將來國民黨重新執政後會成為和平締造者。
朱立倫也批評民進黨除台獨黨綱，另一塊神主牌就是反核，非核家園是台灣大家的共識，但大家都知道必須務實穩健，最少需要有電、需要國家的能源安全，還有環保減碳，這三大目標要靠大家一起來努力，民進黨為了他偏執的反核，讓台灣人缺電、斷電，讓企業家擔憂、讓國際的投資不敢進來。
朱立倫指出，侯友宜友宣示過，國民黨重返執政之後，一定要確保穩定的供電，在核能安全，積極解決核廢的基礎之下，我們核一、核二、核三要繼續延役，確保供電、安全，及大家的幸福，這場選戰就是要讓有足夠供電、能夠光明台灣，或是民進黨讓斷電、缺電，黑暗台灣的選戰。
針對民進黨執政情形，朱立倫直言，7年多治安敗壞、詐騙橫行、綠色特權比比皆是，現在最流行的一句話是「綠能你不能」，民進黨什麼都能，造成台灣不公不義，年輕人在烈日之下走上街頭，要追求公平正義，抗議不公不義，民進黨在五星級飯店吃香喝辣，吹冷氣嘲笑年輕人，是多麼諷刺的畫面。
朱立倫說，侯友宜是過去大家都知道掃除不公不義的鐵漢英雄，是人民的公僕、公平正義的化身，是新北市的鐵漢市長，明年以後他是中華民國的鐵漢總統，要掃除不公不義，要重設特偵組，要撤查所有不公不義、所有特權橫行，所有黑金氾濫的事情，還一個公平正義的台灣，這場選戰就是公平正義對綠色特權的選戰。
最後，朱立倫表示，民主真諦就是「做壞要換人」，做不好就下台，民主絕對不是民進黨做主，民主是人民作主，2024人民要做主，不是民進黨作主、不是民進黨為主，共同要下定這個決心，「做壞要換人」，做不好就下台，「只有政黨輪替、翻轉台灣，台灣才會更好，人民才能過好日子。」