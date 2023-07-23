再度感謝韓國瑜　侯友宜大打兩岸和平牌：當選總統讓台灣遠離戰爭

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侯友宜一早就在大門口守候，兩人互相擁抱，侯友宜在場外為4年前輔選不夠，向韓國瑜致歉，韓國瑜也終於將「侯友宜」3字說出口，韓國瑜許了3個願望，最後一個就是希望侯友宜下架民進黨。
侯友宜致詞時，除了先感謝黨主席朱立倫帶領國民黨，更感謝韓國瑜過去幾年為中華民國的努力，韓國瑜的名言「莫忘世上苦人多」他也一直放在心上。
侯友宜說，2024是非常關鍵的一年，台灣是前進還是後退、兩岸是戰爭還是和平、人民的生活是更好還是更壞，都面臨關鍵決定的時刻，他接受黨徵召參選總統，就會勇敢為中華民國打出勝仗，下架民進黨。
侯友宜批，民進黨執政後，台灣被一股力量逼向戰爭邊緣，是國際認定最危險的國家，但國民黨執政時，創造亞洲四小龍經濟奇蹟，經國先生加速民主化、連戰的和平之旅、馬習會等，都奠定了兩岸和平基礎，但民進黨執政後一切不一樣，台灣沒有言論自由、新聞媒體關台、詐騙眾多、黑金不斷，這樣的民進黨要忍耐多久？
「和平是最重要的堅持，避免戰爭是領導人最重要的責任！」侯友宜說，他當選總統，會堅持民主自由、強化國防、加強兩岸交流、降低衝突，讓台灣遠離戰爭，他會堅定捍衛民主自由、反對台獨、反對一國兩制。
最後，馬英九、吳伯雄、朱立倫與13個執政縣市長也一起上台，大家手牽手高喊凍蒜，還安排的侯友宜與台中市長盧秀燕、韓國瑜三人「燕子、禿子、漢子」經典畫面重現，營造國民黨大團結氣氛。