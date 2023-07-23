中國駐日使館批北約唯恐天下不亂　反對前進亞太

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文章表示，北約東進亞太超越「聯合國憲章」允許的集體自衛範疇，違反「聯合國憲章」關於區域安排的規定和發展國際間友好關係的宗旨，給地區乃至全球安全帶來破壞因素。
中方批評北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍；自稱是防禦性聯盟，卻鼓動成員國不斷增加軍費，不停越界擴權。北約宣稱要捍衛基於規則的國際秩序，卻無視國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，捲入多場戰爭，販賣安全焦慮，唯恐天下不亂。
文章稱亞太國家不歡迎「北約亞太化」，亞太地區也不需要「亞太版北約」。
中方指注意到近期北約和日本的互動，稱希望日本汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不做破壞地區國家間相互信任、破壞地區和平穩定的事。
北約7月11日至12日在維爾紐斯召開領袖高峰會，相較去年公報僅一處提及中國，今年會後公報提及中國次數多達15次，直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。
以美國為首的北約對於中國逐漸增長的勢力抱持愈來愈警惕的態度，因此試圖強化與亞洲太平洋地區民主國家的合作。北約原有意加強與日本的關係，在日本開設聯絡辦公室，但後來遭法國總統馬克宏反對，稱北約應專注於保護歐洲大西洋地區的責任。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120723