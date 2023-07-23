MLB／奪冠熱門道奇拚重返榮耀　交易大限補強鎖定大都會、紅襪

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根據《The Athletic》記者Fabian Ardaya報導指出，道奇目前正瞄準紐約大都會的Mark Canha、Tommy Pham以及波士頓紅襪的Kike Hernandez三名球員。
大都會本賽季永遠全聯盟最高的薪資總額，但目前戰績46勝52負，排在國聯東區第4名，距離外卡賽遙遠，毫無疑問是失敗的，且Canha及Pham兩人合約將在這個賽季到期，考慮到休賽期不一定能將兩人簽回來，提前利用交易換取資產的可能性就很大了。
剛好Canha及Pham兩名球員都是道奇對需要的右撇子打者，且兩人本賽季對陣左撇子投手時的打擊都相當優異，OPS分別為0.756及0.899。
其中Pham最近因傷勢出現了一些隱憂，自本週五對陣芝加哥白襪的比賽後就沒有出賽了。
至於紅襪的Hernandez近期已經被紅襪調出輪換陣容，極有可能在8月1日前被交易，雖說他本季對陣左撇子投手時的表現不算優秀，OPS僅0.652，但他既能守外野又能守內野的全能身手，可望為道奇提供陣容上的靈活性。
此外Hernandez曾在2015年至2020年效力道奇隊，並隨隊拿下2020年的世界冠軍，雙方可以說是相當熟悉，因此看好他若回歸道奇可以迅速融入球隊。
道奇目前戰績57勝40負，排在國聯第2名，國聯西區第1名，是今年奪冠的大熱門，若能完成交易補強，自2020年來再度重返世界大賽舞台就不遠了。