侯友宜是「十大傑出青年」？鄭文燦：朱立倫講錯！讚美要根據事實
針對國民黨主席朱立倫誤稱國民黨總統參選人侯友宜曾獲頒「十大傑出青年」一事，此，行政院副院長鄭文燦今（23）日表示，選舉時要推薦、讚美參選人是人之常情，不過要根據事實。
記者陳佩君／台北報導
朱立倫昨天出席「亞洲海外台商『侯』援會成立大會」時表示，當年的十大傑出青年，故總統蔣經國共頒了兩位，一位是現任桃園市長張善政，另一位就是侯友宜，「經國先生是很有眼光的」；不過，媒體人黃揚明事後指出，經事實查核結論，侯友宜、張善政都沒有得過國際青商會中華民國總會主辦的「十大傑出青年」，他們2人得過的是救國團頒發的「青年獎章」。
對此，鄭文燦上午視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業時表示，每個參選人都有優缺點，不過讚美優缺點的時候，要根據事實，朱立倫可能是講錯了，侯友宜並沒有獲得十大傑出青年的獎章，也沒有獲得蔣經國前總統的接見。
鄭文燦強調，在選舉過程當中，確實每一個不管是要推薦、或是要讚美任何一個參選人，這是人之常情，不過要根據事實。
另外，民進黨立委王定宇也酸說，經過考證，侯友宜根本連十大傑出青年都不是，而是獲得救國團的青年獎章；朱立倫不管是有心還是無意，「真的是高級黑」。