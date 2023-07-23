黃珊珊籲用二備金付北流爭議款　市府批推諉卸責

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黃珊珊昨天晚間在臉書發文表示，北市府每年會有約7.4億元的第二預備金，用途就是在「政事臨時需要」，尤其是這類有利息的賠償款或爭議款，本就應該以二備金先行支付，而不是等到次年度預算編列才付，並衍生更多利息。
她舉例，1988年有一件「台北市松山信義計劃一號廣場地下停車場新建工程等7項工程」標案，因市府未依計畫封閉道路等因素導致工程延宕，引發國賠訴訟，纏訟將近30年後在2019年判國賠3.6億元定讞，當時市府就是用二備金付，還因為付太慢被議會要求追究相關人員責任。
黃珊珊指出，北流履約爭議款調解金額去年才成立，柯市府當然沒辦法提前編列預算，呼籲現任副市長李四川趕快動支二備金，「指控柯文哲沒有編爭議款預算，顯然是故意推諉現任市府應盡的責任」。
台北市政府發言人殷瑋今天回應，黃珊珊的邏輯反而證明了柯市府有責任卻無作為，因為調解金額是在去年6月就成立，當時的執政團隊卻不趕快動支二備金，這才是黃珊珊口中的「混淆視聽、推諉卸責」。
殷瑋質疑，黃珊珊稱無法提前編列預算的說法令人困惑，因為歷年市府函送預算至議會審議的時間大約落在8月，調解金額則在6月就成立，「為何沒時間用預算程序處理？」（編輯：蕭博文）1120723