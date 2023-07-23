花絮／拱禿子燕子漢子大合體　盧秀燕朱立倫嚴防藍委「破壞畫面」

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侯友宜致詞時，全部國民黨提名的立委參選人站在侯友宜的身後，致詞結束後，黨中央則安排13執政縣市長上台，其中韓國瑜也以前市長身份上台，國民黨更巧妙將韓國瑜、盧秀燕安排在侯友宜的左右兩側，韓國瑜、盧秀燕兩人都給侯友宜一個大大的擁抱，之後韓、盧、侯就一起手牽手，重演合體畫面，不過合體時間很短。
隨後就是高齡的前主席吳伯雄拄著柺杖上台，黨主席朱立倫與台北市長蔣萬安趕緊上前攙扶，接著前總統馬英九上台，原本緊鄰侯友宜的韓國瑜頻頻讓位給馬英九，最後台上手牽手、台下高喊凍蒜，展現大團結。
大團結橋段結束後，全代會就算是順利落幕，侯友宜轉向與其他縣市長、立委參選人握手寒暄，在一片大混亂時，媽媽市長的盧秀燕扮演起媽媽角色，在人群中找到侯、韓兩人，牽起他們的手再次走向台前，讓媒體捕捉足夠的三人合體畫面，營造團結氣勢。
有趣的是，三人合體時，立委鄭天財原本站在盧秀燕身邊，鄭識相的趕緊往後退，但韓國瑜一手牽著侯友宜，另一手卻牽著立委楊瓊瓔，楊瓊瓔沒有發現是三人合體的場面，一直沒有鬆手，導致一度是楊瓊櫻、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕四人手牽手的畫面，十分有趣。
這時候，朱立倫發現了楊瓊瓔站在韓國瑜旁邊，手一直指著楊瓊瓔的方向，示意楊離開，但楊似乎沒有發現，一旁的盧秀燕也不清楚旁邊的情況，一直叫朱立倫把手放下，朱立倫後來直接走過去斷開了楊瓊瓔與韓國瑜的連結，不料一旁的國民黨立委呂玉玲又想要往台前衝，被朱立倫用力拉住，為了成就這樣的畫面，朱立倫也是用心良苦。