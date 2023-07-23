「杜蘇芮颱風」恐在台東登陸！豪雨遍布全台 路徑像2016年莫蘭蒂
杜蘇芮颱風目前距離台灣東南方1200公里，強度穩定上升，路徑則預估朝西北衝向台灣，並有機率在台東登陸，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，目前杜蘇芮颱風路徑走法有點像7年前的「莫蘭蒂強颱」，包括東部、南部的風雨都會很驚人，氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明則認為，目前颱風重點在於提前防災，路徑還有許多不確定性，風雨大小可等週二氣象局發布警報後再來評估。
記者張志浩/綜合報導
2016年的莫蘭蒂強烈颱風出現在9月，在關島西方海面生成後，往西北方向移動，暴風圈在4天內逐漸進入台灣東南部陸地及恆春半島，氣象局前後共發布21次警報，當年在東吉島、金門都出現17級以上強陣風，南部地區也有13級以上，中央災害應變中心統計，莫蘭蒂颱風釀成全台有1人死亡、62人受傷、農損約新臺幣1億元。
不過和莫蘭蒂颱風不同的是，杜蘇芮颱風的路徑較北邊，有可能登陸台東並穿過台灣，彭啟明指出，以目前預估路徑來看，週二氣象局發布海上和陸上警報時，東部首當其衝，接著颱風外圍環流會導致北部開始降雨，最後才是南部地區，週三和週四是颱風最接近的時刻，也是各地風雨最大的時間點。
彭啟明強調，杜蘇芮颱風路徑在明後天還有一些變動空間，明日清晨變為中颱後還不會對台灣有太大影響，但靠近台灣時已是中颱上限甚至強颱等級；氣象局提醒，杜蘇芮颱風將為台灣各地帶來劇烈雨勢，民眾除了應時刻關注最新颱風動態，也要提前做好防災動作，以免意外發生。