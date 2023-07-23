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彭佳慧曬美腿高雄開唱！嘉賓是綜藝天王　歌迷以為張學友來了

▲「綜藝天王」曾國城（右）擔任彭佳慧高雄演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）
▲「綜藝天王」曾國城（右）擔任彭佳慧高雄演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕/綜合報導

睽違7年，彭佳慧再度登高雄巨蛋開唱，「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 演唱會」於昨（22）日登場。張學友的歌曲〈她來聽我的演唱會〉響起時，歌迷一度以為嘉賓是張學友，而後現身的是「綜藝天王」曾國城，也依舊引起全場尖叫。

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一開場彭佳慧就為大家帶來〈對面的我〉、〈戀愛動物〉、〈太難唱了〉等高難度歌曲，此次她也特別準備兩套全新服裝，其中她以絕美全白連身裙亮相，演繹〈敲敲我的頭〉、〈我先請〉等多首動感歌曲，帶動了全場氣氛。

今年拿下金曲獎「最佳客語歌手」的彭佳慧，也不忘帶來客語歌曲〈歸來〉、〈我要把你嚇死喔〉，讓大家現場感受雙語歌后的不同面貌。聽見大家熱情的呼喊，彭佳慧開心的說：「有7年左右的時間沒有回到高雄巨蛋，真的非常緊張又很興奮，不知道該怎麼形容此刻的心情，但是真的很開心可以回到自己的家鄉唱歌，謝謝大家。」

▲彭佳慧在高雄巨蛋舉行「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 演唱會」。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼彭佳慧（上圖左、下圖）在高雄巨蛋舉行「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 演唱會」。（圖／寬宏藝術提供）
▲彭佳慧在高雄巨蛋舉行「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 演唱會」。（圖／寬宏藝術提供）
 
在接連演唱多首金曲後，嘉賓以〈她來聽我的演唱會〉出場，觀眾一度以為是張學友擔任嘉賓，沒想到現場燈一亮，發現是天王中的天王曾國城，全場尖叫聲不斷，再度掀起高潮，兩人合唱以及一連串愛戀組曲〈廣島之戀〉、〈夢中的情話〉、〈製造浪漫〉等，相當甜蜜。曾國城開玩笑表示，聽到要當嘉賓這個消息後晚上就夢見祖先了，因為真的太難了，「舞台劇最多一場2000、3000人，這裡有1萬人，沒那麼容易，她膽子真的非常大，除了找我之外，還不只唱一首，今天真的很開心！」

彭佳慧還大開玩笑說：「我們在練團室練習的時候，城哥要藉喝一點酒精才有FU放鬆，在高雄巨蛋可以喝一點酒，但是不能抽菸！」話一出引全場大笑，曾國城則笑回：「高雄巨蛋是古蹟嗎！我們離古蹟遠一點！」首次在舞台上同台，兩人展現絕佳默契，一來一往的有趣互動也逗笑全場。


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