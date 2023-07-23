買莧菜回家吃還可以「無限種植」？專家揭培養秘訣 3週就能採收
夏天是莧菜的盛產季節，由於它富含各種營養素，更是含鐵量最高的蔬菜，也被稱作「長壽菜」。不過你知道，其實買莧菜回家吃，還可以「無限種植」嗎？專家就分享培養秘訣，讓民眾在家就能經營開心農場，約3週採收美味的莧菜。
記者潘毅/綜合報導
農糧署昨（22）日在臉書上提到，莧菜其實對環境適應力強、易於栽培，因此幾乎全年皆能生產，而從市場買回帶根的莧菜後，更可以從根部向上取約10公分處切斷，將半部可用來料理炒菜，下半部則能當菜苗種入盆器中，「約2~3週便能體驗採收的樂趣」。
隨後專家也分享循環栽種的重點，先將盆栽放入培養土，再以每棵間距10公分挖開小洞，隨後將莧菜根種入，並記得澆水、曬太陽，大約2至3週就可以採收。而在採收時，也要注意「使用剪刀採收，嫩莖部分不要連根拔起」，並在採收後，進行施肥，就可完成在家「無限種植」莧菜的循環。
至於料理的部分，想煮出一盤鮮甜軟嫩的莧菜，可以從前置作業下手，先以流動清水沖洗乾淨、切除根部後，可將菜梗逐一以凹折方式、撕去較粗的纖維，再分切為易於入口的小段，蒜末以油爆香後再倒入水，水滾後即可加入莧菜悶煮，也可視個人喜好搭配小魚乾提升鹹味，起鍋前勾薄芡，就能完成美味滑嫩的莧菜料理。