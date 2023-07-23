MLB／大谷翔平怒摔頭盔遭反彈打臉！嚇壞眾人：沒看過他這麼生氣
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今（23）日再戰匹茲堡海盜，與昨天不同的是，天使打線全面熄火，全場只敲出5支安打，終場以0:3落敗，終止近期的一波4連勝，其中大谷翔平表現失常4打數0安打，比賽中一度還出現摔頭盔的舉動。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊出賽，前兩打席都遭到三振，5局下半第三打席打出中外野飛球被接殺出局，8局下半第四打席則是再度遭到三振出局，全場吞下3次三振為全隊最多，並且已經連續4場比賽沒有開轟，雖仍然位居全壘打榜第一名，但打擊率下降至0.302，近況堪憂。
其中3局下半大谷翔平第二打席揮棒落空遭刀三振後，被攝影機拍到返回休息室時，因不滿自己的表現，憤怒的將頭盔重重砸了好幾下，以便發洩心情。
見此情景，球評媒體紛紛驚訝到第一次見到大谷翔平如此生氣，《NHK BS1》球評武田一浩表示：「我也是第一次見到大谷翔平這麼生氣」，日本媒體《Daily Sport》同樣表示這是大谷翔平少數發怒的情況。
天使隊在今天輸球後戰績來到50勝49負，排名美聯西區第4名，距離外卡賽越來越遠，若想衝擊外卡賽，接下來的每一場比賽都格外重要。