五月天暖唱〈頑固〉！癌症粉絲攜全家告白：聽你們的歌會很有信心
天團五月天今（23）日擔任「超犀利趴12」嘉賓，團員們在台上互開黃腔，接著五月天帶著「金排球（閩南語：很難笑）」走向觀眾，開放現場點歌，接連演唱〈摩托車日記〉、〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉、〈超人〉等曲。一名癌症病友告白阿信：「聽你們的歌都會很有信心、力量！」並點唱〈頑固〉，令許多觀眾熱淚盈眶。
記者黃雅琪/台北報導
一名罹患癌症與憂鬱症的男性粉絲，對阿信感人告白：「每次聽你們的歌都會很有信心、很有力量！」他說自己帶著老婆與女兒，特別來看五月天。女兒接著補充，爸爸每次開車，第一件事情就是打開五月天音樂歌單，從第一首歌開始連續播放。
粉絲女兒點歌〈頑固〉，描述爸爸就像MV男主角梁家輝一樣，永不放棄抗癌。阿信除了大方獻唱，更邀約粉絲一家人，在演唱會結束之後一起到後台合照；阿信還鼓勵小女孩：「妹妹妳要知道，妳是爸爸媽媽一生中最傑出、驕傲的作品。」
另外，阿信提到前幾天有去看陳奕迅演唱會，很佩服陳奕迅能夠一口氣獻唱30首歌；接著，有粉絲立刻點了陳奕迅最不想唱的〈孤勇者〉，當場被阿信拒絕。台下還有粉絲舉著「我們愛陳奕迅」、「為你賣掉陳奕迅」的大字報，也成功引起五月天注意。