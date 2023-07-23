只接待台灣遊客！77歲日本爺爺免費當導遊　帶「伊豆高原一日遊」

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現年77歲的日本爺爺中川先生，於臉書社團《日本自由行討論區》中發文表示，自己非常喜歡台灣，已經來過台灣四次，分別去過台北、台中、台南和高雄，在台中停留過2次，每次一個月，也曾在高雄停留2次，每次20天。目前也正努力學習華語，但記憶力、聽力都相當不好。
中川先生在台灣時受到許多朋友友好的對待，且為了加強語言學習的效率，因此決定為台灣的旅客以及留學生們提供免費的伊豆高原觀光導覽服務，由自己駕車，帶著台灣旅客前往當地的名勝景點，不過景點的入場費以及餐費部分，須由旅客自行負擔。
中川先生表示，由於自己的車輛是家用的小型車，最多只能容納4人，行程所需時間為3至5小時，遊客可以搭地鐵到「伊豆高原站」下車，「我會在車站前接您」，受理時間從7月10日到10月10日，只有3個月，有興趣的人可以透過電子郵件詢問，若要電話諮詢，只能用日語溝通。
然而這則貼文發布之後，隨即引發大批台灣網友的關注討論，更有曾體驗過中川先生導覽的網友表示「多年前去日本，有接受您的招待介紹導覽，真的很熱情介紹很仔細還不收費，真的很感謝您」。
然而大量的諮詢訊息湧入中川先生的信箱中，這也讓他在昨（22）日下午留言處表達感謝，但同時也坦言「自己已經77歲了，而且是唯一的嚮導，日常導遊會很累 ，因此每週只能做兩組導遊，敬請諒解」。中川先生還透露，自己將於10月15日到11月5日來台灣旅遊，將拜訪高雄，隨後前往墾丁2天、花蓮2天、宜蘭2天、淡水2天。