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小禎親談丁春霆「正常交友」！夢多狂冒汗　認遛狗女約會2年了

▲小禎（左）親談與丁春霆之間只是正常交朋友，而夢多則是在一旁狂冒汗，鬆口承認與遛狗女已經約會了2年之久。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲小禎（左）親談與丁春霆之間只是正常交朋友，而夢多則是在一旁狂冒汗，鬆口承認與遛狗女已經約會了2年之久。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

日籍藝人夢多舉辦健美比賽「DreamCup夢想盃」吸引許多熱愛健美的民眾共襄盛舉，好友李沛旭、黃沐妍都來參賽，身為贊助商的小禎也驚喜現身，不過，面對前陣子被爆料與「壁紙小開」丁春霆的緋聞，小禎無奈表示：「我們就是正常交朋友啊！」

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小禎今日出席好友夢多舉辦的健美比賽「DreamCup夢想盃」，夢多表示，今年比去年多花了2百萬，總共砸了近1千萬舉辦，他更笑說，「找錢都找到小禎那裡來了！」並希望明年能夠回本一點點。

面對媒體追問感情，夢多也難得鬆口，今年1月被拍到的遛狗女子，就是他目前的約會對象，兩人關係也已經持續1、2年左右。不過，目前不考慮結婚的夢多，則以「順其自然」心態來面對感情事，有趣的是，夢多還被問到冷汗直流，一度想要逃離現場。

▲被問到贊助夢多的資金部分，小禎則笑說：「這不好說！」但她非常支持夢多的企劃與夢想。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲被問到贊助夢多的資金部分，小禎則笑說：「這不好說！」但她非常支持夢多的企劃與夢想。（圖／記者詹鎰睿攝影）
由於，蕭敬騰日前在女友兼經紀人Summer的生日宴上求婚成功，也意外捕捉到小禎與緋聞男友「壁紙小開」丁春霆同框，似乎間接破除分手傳聞。對此，小禎則無奈表示，「我們就是交朋友，正常交朋友。」並強調當天不是只有她和丁春霆出席，「很多人都有去，現場50幾個人，剛好就被拍到同框啊！」說完後草草離開，不願多談。

▲小禎（左一）在蕭敬騰（右二）求婚當天帶著女兒（左二）和「壁紙小開」丁春霆（右一）合照（圖／喜鵲娛樂提供）
▲小禎（左一）在蕭敬騰（右二）求婚當天帶著女兒（左二）和「壁紙小開」丁春霆（右一）合照，引發外界討論，小禎和丁春霆的感情狀態。（圖／喜鵲娛樂提供）

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