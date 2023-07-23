蔣萬安助攻侯友宜　猛批柯文哲爛攤子！前後任市府互槓事件一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
【台北流行音樂中心（北流）】
北流爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，柯文哲日前表示，既然中央不願意出錢，那就由北市府自己出；然而北市府發言人殷瑋直接回嗆，柯卸任前為什麼不自己出錢？
而這筆北流這筆1.9億元的工程款，而這筆北流這筆1.9億元的工程款，早在去年四月及六月柯市府任內與事務所調解成立。台北市副市長李四川日前受訪時也證實，柯卸任前並未編列預算，最快也要明年一月才有錢給，勢必再增加四百多萬元利息，也引來藍綠議員齊聲砲轟，甚至要揚言新會期要將案子送往監察院調查追究責任。
【太監說惹議】
柯文哲7月上旬在一場公開活動中談到不在台北流行音樂中心舉辦的原因是因為北市府拒借，還感嘆「世態炎涼」；並戲稱被「太監解決掉」。北流第一時間表示，北流是專業表演機構，不適合作為政治造勢活動的場地；隔日文化局長蔡詩萍也出面回擊直言，北流的租借規則是在柯任內訂定的，為何當黨主席後就忘記自己的承諾？後續才在柯文哲在臉書道歉下落幕。
【台北表演藝術中心（北藝）爭議】
台北表演藝術中心歷經施工廠商倒閉，延宕7年完工，柯文哲卸任前拍板，支付調解費用2.3億元，因未經議會審查，蔣萬安上任後採追加預算，議員不滿柯文哲將議會當作「橡皮圖章」，侵害預算審查權，議會教育委員會初審預算時，將追加2億3427萬4000元，刪減成2億3427萬3000元，僅准列1000元，保留預算科目。
此外，教委會另做出2點附帶決議，前市府與北藝規畫設計及監造廠商履約爭議調解，期間未與議會溝通，違反預算程序，規避議會監督，侵害預算審查權，議會予以譴責；前市府履約爭議調解過程及簽訂調解成立書之程序，是否涉及違失，由議會送請監察院調查。
【雙城論壇呆帳】
柯文哲去年不甩台北市議會但書，堅持舉辦台北上海雙城論壇，被議會要求自行埋單因為違反市議會不得動支的決議，而形成呆帳。雖然柯文哲之妻陳珮琪出面喊可以出面繳納，柯文哲在專訪時也嗆聲蔣萬安敢叫他付他就付，但依照程序，雙城論壇呆帳，審計處不予核銷，程序應該由承辦至最高層級的秘書長陳志銘負責分擔繳納。而台北市長蔣萬安在議會答詢時則不斷強調，尊重議會決議。
【教育基金】
柯文哲「柯扣還債」導致原有140億元的教育基金，如今只剩12億元，讓蔣萬安上任後補助私幼學費的政策，面臨財政窘困；藍綠議員一致炮轟柯文哲「向未來世代舉債，實在太沒良心」。對此，柯文哲受訪表示，教育基金的確有透支，本來比較多，他們是知曉的。
蔣萬安則回應，教育基金的確從原本140億元剩下12億元，這部分，副市長林奕華已經在整體了解、規畫，蔣說，孩子的教育非常重要，包括推出的私幼補助方案，不會受到影響。
【悠遊卡公司興櫃】
柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃，但又被爆出柯文哲任內悠遊卡公司營運成本增加，但獲利卻下降，且前董事長、總理離職還領了一大筆錢，蔣萬安對此表示，由疑慮之處都要徹查，若有不法就要送政風處。
對此柯文哲受訪時則批評蔣萬安對市政不熟悉，他表示，這件事要經金管會跟董事會通過，台北市政府權益沒有改變，另外，興櫃後整個資產變大，資產價值變多，且變得更公開透明，一切比照企業、公司，更難上下其手。他直言這是蔣失言，應該說回去查查看，怎麼會叫政風去查？看他可以查出什麼東西？
【重陽敬老金】
柯文哲擔任台北市長第一任期中，取消重陽敬老金發放，在第二任期結束前規劃敬老金預算，2023年起除了維持低收及中低收入戶長輩發放1,500元敬老禮金，其餘65歲以上長者預計每人可領金額為1,200元。
蔣萬安則在九合一選舉期間就曾表示要恢復重陽敬老金，甫上任就表示要恢復，也引來柯文哲質疑「錢從哪裡來」？前副市長黃珊珊也表示「不負責政策是下一代沉重負擔」；蔣萬安則回應，目前已請財政局盤點相關財政收入，絕不會舉債發放，目標朝今年重陽節發放努力。