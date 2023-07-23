今日最健康／近視沒回診1年暴增250度！醫揭3風險：雷射也救不了
隨暑假來臨，許多有近視困擾的學童也來到定期回診的時間，書田診所眼科主任醫師顏敏芳分享，門診有位男童，小三時發現有近視開始使用散瞳劑，雙眼度數維持約100度，因疫情一年多未回診，藥水用完後，近期回診檢查發現，一眼度數增加至300度，另一眼為350度，提醒家長，高度近視者罹患視網膜剝離、白內障、青光眼的風險都會大幅提高，且這些風險無法藉由近視雷射手術降低。
記者張志浩/綜合報導
指顏敏芳出，顏敏芳說明，近視是一種疾病，500度以上為高度近視，高度近視者罹患視網膜剝離、白內障、青光眼的風險大幅提高，特別是學齡兒童因為還在成長發育，近視度數增加特別快，越小得到近視，高度近視的機會越高，近視後的度數不要快速增加就是個重要的課題，國小學童視力不良率平均約45％，其中比例隨著年齡成長而增加。
顏敏芳提醒，在沒有控制的情況下，近視學童每年度數可能會增加75至100度，控制者大約增加50度以下，目前有多種控制近視的方式，包括「散瞳劑」、「角膜塑型片」、「日拋型控制近視軟式隱形眼鏡」、「兒控鏡片眼鏡」等。可依學童的生活習慣、有無過敏、是否經常揉眼睛、對藥物的接受度、戶外活動量等來做評估，甚至組合不同的方式，達到控制近視度數增加的目的。
顏敏芳強調，不管使用何種控制近視的方式，都要定期回診追蹤，並且配合調整用眼習慣，看書保持適當距離，適度休息，避免長時間使用3C產品，睡眠充足。另外研究指出戶外活動對近視控制也有幫助，可增加兒童戶外活動的時間，對於預防近視或控制度數都有幫助。