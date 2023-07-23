韓國瑜出席全代會營造藍營大團結　綠酸：無法改變侯友宜空心事實

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洪申翰分析，侯友宜最大問題是處理國政議題上近乎「空心」，對於大家關注議題，沒有回應能力、被看破手腳，這也是國民黨內的人，知道侯的能力不足以承擔大任的原因；他直言，他不覺得侯友宜和台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜牽牽手，就能改變侯空心、無能的現實。
洪申翰指出，從民進黨角度來看，不管對手是否分裂還是團結，都會盡全力準備，「我們不認為勝選要靠國民黨分裂，即便在野黨有結盟的各種可能，不論對手分不分裂，民進黨會全力應戰、不會心存僥倖」。
至於全代會結束後，侯友宜氣勢是否被拉抬？民進黨立委莊瑞雄受訪提及，從侯友宜談話中，看不出有什麼氣勢，內容圍繞著「下架民進黨」，僅是主觀想像、沒有論述；他說，全代會上沒有看到國民黨氣勢，雖然大咖都到場，但是否團結還有待觀察，郭台銘勢力看似會起來，至於是否產生殺傷力，國民黨要解決才能談藍白合作。
綠委郭國文則說，侯友宜花了2個月讓韓國瑜歸隊，但韓粉不一定會歸隊、會有效果，且郭台銘上午所發的聲明，如「類參選聲明」、蓄勢待發，未來國民黨是否能整合有待觀察。
洪申翰提到，侯友宜去年民調支持度原有40％，到現在一路往下跌、連去年支持度的一半都不到，「很難開完一個全代會後，侯友宜氣勢就起來」。他強調，現在不論是侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、或是郭台銘，都是民進黨在準備的對手，對民進黨而言，就是在政策上得到社會支持及信任。