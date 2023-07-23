挺過換侯！韓國瑜全代會力挺　侯友宜下個難題是整合郭台銘

內幕／郭台銘擬8月拋出「強國之策」　聚焦美中台情勢提因應方法

▲獨立參選風聲不斷的郭台銘日前拋出「強國之策」，並研擬8月公布；據悉將聚焦美中台關係與當前嚴峻情勢，為台灣提出因應方法。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲獨立參選風聲不斷的郭台銘日前拋出「強國之策」，並研擬8月公布；據悉將聚焦美中台關係與當前嚴峻情勢，為台灣提出因應方法。（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

2024選舉步步進逼，鴻海創辦人郭台銘自角逐國民黨總統初選失利後，不斷積累個人政治聲量，關心地方產業與國政議題。有鑑於挺郭支持者與民意持續勸進，郭台銘獨立參選可能性激增，有望成四腳督戰局。據了解，郭日前拋出「強國之策」研擬8月公布，將聚焦美中台關係與當前嚴峻情勢，為台灣提出因應方法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘日前投書外媒《華盛頓郵報》，點名批評總統蔡英文、副總統賴清德拒絕「一中框架」。郭台銘也主張，台灣應於一中框架的基礎與中國談判，立即恢復「兩岸直接談判」維護台灣民主。

郭台銘也明確提及「一中各表」是九二共識核心意涵，一中就是「中華民國」，而對岸主張一中是「中華人民共和國」。郭認為，雙方應擱置主權爭議，優先處理兩岸人民交流問題。

郭台銘自投入國民黨總統初選以來，屢屢對外談到兩岸險峻局勢，力促政黨輪替下架民進黨政府。據悉，郭台銘日前拋出「強國之策」，並預告將在8月正式宣布，將聚焦當前兩岸及台海情勢，完整闡述對美中台之關係看法，並以自身與中、美強國打交道經驗，進而替台灣提出因應方法。

國民黨人士認為，自郭台銘初選失利後，依舊不斷拜會地方人士，及發表對各類民生議題看法，維持自身曝光量。他分析，郭台銘現不斷醞釀獨立參選可能，加上早前國民黨秘書長黃健庭拋「B計畫」說，引郭陣營與國民黨交鋒加深矛盾，更顯示郭對黨高層有所疑慮，恐導致局面難以收拾。

另外，也有挺郭中常委表示，郭台銘提出好的政策，身為在野的一份子應都是樂觀其成。他認為，畢竟現在有高達6成民意盼希望下架民進黨，目前除了郭並沒看到其他參選人推出什麼樣的牛肉，因此這部分應要給予郭高度肯定。

值得關注的是，選在國民黨今舉行全代會時，郭台銘今突發文指出，真實的民意永遠大於黨意，並稱台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。

選在國民黨全代會！郭台銘喊帶來改變　陳玉珍：他會做最好的決定

醞釀獨立參選？國民黨今舉行全代會　郭台銘：我要帶來希望與改變

挺過換侯！韓國瑜全代會力挺　侯友宜下個難題是整合郭台銘

郭台銘要選總統？突發766字「雖千萬人吾往矣」　謝和弦4點神翻譯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀