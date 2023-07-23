內幕／郭台銘擬8月拋出「強國之策」　聚焦美中台情勢提因應方法

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郭台銘也明確提及「一中各表」是九二共識核心意涵，一中就是「中華民國」，而對岸主張一中是「中華人民共和國」。郭認為，雙方應擱置主權爭議，優先處理兩岸人民交流問題。
郭台銘自投入國民黨總統初選以來，屢屢對外談到兩岸險峻局勢，力促政黨輪替下架民進黨政府。據悉，郭台銘日前拋出「強國之策」，並預告將在8月正式宣布，將聚焦當前兩岸及台海情勢，完整闡述對美中台之關係看法，並以自身與中、美強國打交道經驗，進而替台灣提出因應方法。
國民黨人士認為，自郭台銘初選失利後，依舊不斷拜會地方人士，及發表對各類民生議題看法，維持自身曝光量。他分析，郭台銘現不斷醞釀獨立參選可能，加上早前國民黨秘書長黃健庭拋「B計畫」說，引郭陣營與國民黨交鋒加深矛盾，更顯示郭對黨高層有所疑慮，恐導致局面難以收拾。
另外，也有挺郭中常委表示，郭台銘提出好的政策，身為在野的一份子應都是樂觀其成。他認為，畢竟現在有高達6成民意盼希望下架民進黨，目前除了郭並沒看到其他參選人推出什麼樣的牛肉，因此這部分應要給予郭高度肯定。
值得關注的是，選在國民黨今舉行全代會時，郭台銘今突發文指出，真實的民意永遠大於黨意，並稱台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。