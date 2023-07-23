三星Galaxy Z Flip 5 預計7/26發表 官方推特搶先自爆2功能
三星預計將在7月26日舉辦新機發表會Galaxy Unpacked 2023，針對發表會上的新機，如果沒有意外，預期將會有摺疊機Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5，平板Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9 Plus與Galaxy Tab S9 Ultra，和穿戴裝置Galaxy Watch 6智慧手錶。目前官方在推特上也率先爆雷，自揭新機摺疊後會更加密合且顏色選擇更多。總部負責人更是預告會比前代更加輕薄。
記者周淑萍/綜合報導
三星行動通訊事業部負責人盧泰文日前發文提到，摺疊機動作看似簡單，但為了讓用戶輕鬆開闔，需要有極簡流暢的外型結合特殊設計的鉸鏈，裝置厚度增減幾毫米乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破。同時預告，「三星將打造比前幾代裝置更輕薄的新一代摺疊手機。」
而在官方的推特上也發現了一些關於手機上的預告，從影片中發現可能得利於軸承的進化，讓手機摺疊後，中間不會有縫隙，會是完全密合的狀態。同時擁有含紫色、綠色、白色和黑色共4款顏色可以選擇。
另外，網路傳聞Galaxy Z Flip 5會有更大的封面螢幕，從原本的1.9吋升級到3.4吋，讓外螢幕擁有更多的運用空間。 Galaxy Z Fold 5的部分，會有6.2吋120Hz Super AMOLED外螢幕，展開後則為7.6吋120Hz Super AMOLED內螢幕，同樣配置有S Pen的設計。
智慧錶的部分，Galaxy Watch 6系列螢幕可望提升20％，螢幕邊框縮減30%，電池性能提升20%。Galaxy Watch 6會採用40mm，而Galaxy Watch 6 Classic 則為43mm，電量部分皆配置300mAh電量，提供2GB ram+16GB rom，藍牙版為319.99歐元起。至於最後的規格為何，還是要等到官方發表會才會知道。