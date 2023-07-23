茵芙認愛小2歲本土劇男星！演《驕女》擦愛火 罕吐離婚前夫內幕
37歲女星茵芙（林盈甄）2017年和圈外男友結婚，但婚姻僅維持2年就以離婚收場，當時她對外公布和前夫分開主因是對未來沒有共識。她之後拍攝本土劇《天之驕女》時，和小2歲的同劇男演員楚翔擦出愛火，目前兩人感情穩定，茵芙甚至還在過年期間帶男方回家，她近日受訪也大方認愛，直呼：「他是我想要好好走下去的人。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，茵芙及楚翔去年12月被直擊街頭約會，當時楚翔相當嚴謹，就怕戀情被曝光。而茵芙近日受訪時大方承認和楚翔正在交往，兩人因為參演《天之驕女》擦出愛火，但她認為這並非假戲真做，主要是彼此個性契合，都沒有結婚生子打算，且興趣極為相似。茵芙還在過年期間帶楚翔見家長，「他父母都不在了就一個人，我請他大年初一來家裡熱鬧一下」。
茵芙上一段婚姻被周刊報導是嫁入豪門，男方家族從事輪胎業，但因為前夫家長不贊同這樁婚事，兩人遭切斷金援才離婚。但茵芙受訪時透露，兩人離婚主因為前夫外遇，男方家境沒有外界想像中的好，也並非輪胎業，「講得好像是我為了搭上他的錢才嫁入豪門」，但其實她從結婚到分開都一直有經濟能力，收入也不低，根本沒有靠夫家的錢生活，「不知道為何被寫成是為了拿他的錢才嫁進去」。