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捍衛路權　郭倍宏提3主張籲洗刷台灣「行人地獄」汙名

▲高雄市第六選區立委參選人郭倍宏在參加下一代學生行人路權聯盟舉辦的「行人路權大遊行－捍衛我們的路」後要呼籲政府推動長遠的解決辦法。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲高雄市第六選區立委參選人郭倍宏在參加下一代學生行人路權聯盟舉辦的「行人路權大遊行－捍衛我們的路」後要呼籲政府推動長遠的解決辦法。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)

記者郭凱杰／郭凱杰報導

高雄市第六選區立委參選人郭倍宏在參加下一代學生行人路權聯盟舉辦的「行人路權大遊行－捍衛我們的路」後要呼籲政府除執法外，更要推動長遠的解決辦法；如果政府不動，就必須集合社會各界力量，來共同捍衛行人路權，讓政府願意正視問題，解決問題，這正是個人從政的初心。

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▲郭倍宏也誠心希望中央、地方與民間好好合作，把關台灣的交通環境，讓住在這片土地上的所有人，都有一條快樂出門、平安回家的路。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲郭倍宏也誠心希望中央、地方與民間好好合作，把關台灣的交通環境，讓住在這片土地上的所有人，都有一條快樂出門、平安回家的路。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
以「行人要路權、交通要安全」為訴求，郭倍宏認為，「出入平安」是政府照顧老百姓生活最起碼的要求，只是很不幸的，交通安全顯然不曾是政府施政重點，長期的怠忽，甚至讓台灣因此而蒙上「行人地獄」的惡名。

郭倍宏強調，造就出高雄「行人地獄」惡名並非單一因素，除了道路系統的規劃不夠完善，以及交通法規的修訂不夠積極外，沒有給予人民足夠的道安教育，也是災難持續發生的主因！

「我們不要再有今天公祭、明天忘記！」郭倍宏也感嘆地說，台灣每天有47位行人面臨交通事故對生命的威脅，以事故比率來看，竟高達先進國家8倍之多！類似這樣的問題，其實只要重新配置路口空間，就可以避免像是今年5月，年僅3歲的余小妹妹因車禍不幸身亡的悲劇再次發生！

郭倍宏說，以道路規劃為例，台灣的交通號誌往往未考慮行人穿越馬路所需時間，以及駕駛人的交通死角，還有人流與車流潛在的交會機率，甚至連基本的人行道路口外推都做不到！

郭倍宏指出，交通法規上，人車距離多遠，是否汽車必須全停來讓行人通行等相關規則，交通部往往在沒有經過仔細規劃、討論後就向大眾逕行宣布，並常常反反覆覆，讓行人與駕駛人無所適從，民怨四起！

道安教育部分，無論對行人或駕駛人的宣導都非常不足，不管是行人橫越馬路，還是讓高雄名譽嚴重受損的「高雄式左轉」，郭倍宏認為，都必須透過更完整的道安教育，才能改善台灣整體的交通文化，洗刷台灣「行人地獄」的汙名！？

郭倍宏也誠心希望中央、地方與民間好好合作，把關台灣的交通環境，讓住在這片土地上的所有人，都有一條快樂出門、平安回家的路。

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