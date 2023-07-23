捍衛路權　郭倍宏提3主張籲洗刷台灣「行人地獄」汙名

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郭倍宏強調，造就出高雄「行人地獄」惡名並非單一因素，除了道路系統的規劃不夠完善，以及交通法規的修訂不夠積極外，沒有給予人民足夠的道安教育，也是災難持續發生的主因！
「我們不要再有今天公祭、明天忘記！」郭倍宏也感嘆地說，台灣每天有47位行人面臨交通事故對生命的威脅，以事故比率來看，竟高達先進國家8倍之多！類似這樣的問題，其實只要重新配置路口空間，就可以避免像是今年5月，年僅3歲的余小妹妹因車禍不幸身亡的悲劇再次發生！
郭倍宏說，以道路規劃為例，台灣的交通號誌往往未考慮行人穿越馬路所需時間，以及駕駛人的交通死角，還有人流與車流潛在的交會機率，甚至連基本的人行道路口外推都做不到！
郭倍宏指出，交通法規上，人車距離多遠，是否汽車必須全停來讓行人通行等相關規則，交通部往往在沒有經過仔細規劃、討論後就向大眾逕行宣布，並常常反反覆覆，讓行人與駕駛人無所適從，民怨四起！
道安教育部分，無論對行人或駕駛人的宣導都非常不足，不管是行人橫越馬路，還是讓高雄名譽嚴重受損的「高雄式左轉」，郭倍宏認為，都必須透過更完整的道安教育，才能改善台灣整體的交通文化，洗刷台灣「行人地獄」的汙名！？
郭倍宏也誠心希望中央、地方與民間好好合作，把關台灣的交通環境，讓住在這片土地上的所有人，都有一條快樂出門、平安回家的路。