The 1975大馬「男男吻」被中斷演出　今宣布取消台灣演唱會

得罪五月天爆「封殺5年」！怪獸後台暖心安慰TRASH

▲得罪五月天爆遭封殺5年，怪獸後台暖心安慰TRASH對話曝光。（圖／相信音樂）
▲得罪五月天爆遭封殺5年，怪獸後台暖心安慰TRASH對話曝光。（圖／相信音樂）

記者黃雅琪/台北報導

「超犀利趴12」今（23）日在南港展覽館繼續嗨唱，樂團「TRASH」睽違5年再登上犀利趴舞台，親自訴說5年前「得罪五月天過程」，主唱阿夜自爆，當年因為音響壞掉的關係，延遲了20分鐘，導致「五月天」刪掉2首表演歌曲，當年怪獸在後台還暖心安慰魁剛：「沒事啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲樂團TRASH睽違5年再登上「超犀利趴12」開唱。（圖／相信音樂）
▲▼樂團TRASH睽違5年再登上「超犀利趴12」開唱。（圖／相信音樂）
▲樂團TRASH睽違5年再登上「超犀利趴12」開唱。（圖／相信音樂）
 
TRASH主唱阿夜，昨日才以「Marz23」身分擔任鼓鼓呂思緯嘉賓，今日回歸TRASH，與團員帶來一連串的熱情與重節奏歌曲，他們以〈家〉作為第一首歌，已經3個月沒合體演出的TRASH，歡迎觀眾回到TRASH的「家」，接著帶來〈改變〉、〈超級英雄的約定〉、〈重感情的廢物〉、〈終究還是因為愛〉，以及改編神曲〈永遠不回頭〉等歌，讓歌迷隨著音樂盡情嗨唱，用力嗨叫。

主唱阿夜自爆，5年前首度參加犀利趴的時候，因為音響壞掉的關係，表演拖延了長達20分鐘，還因此害「五月天」刪掉2首表演歌曲，阿夜直言：「那時是樂團最黑暗的時期，後來我們也休團了。」他笑說這次回歸犀利趴是捲土重來：「我們沒有Delay，五月天也沒有為我們刪任何一首歌！」

提及往事，貝斯手博文開玩笑道：「得罪了五月天就5年沒辦法來，真心希望可以被原諒！」鼓手魁剛表示，當年表演出包後，下台遇見五月天吉他手怪獸，怪獸暖心的與他說：「沒事啦！」魁剛接著笑說：「沒想到這5年來，還真的沒有我們的事！」引起全場大笑。

陳綺貞宣布參加超犀利趴　TRASH睽違3個月合體預告：準備好喉嚨

五月天鬆口「可少一個團員」！秒加新成員　點歌點到林依晨表弟

五月天金排球開砸！偷藏「超狂粉絲福利」　阿信喊：門票多1350元

五月天被爆是電競女神小葵粉絲！阿信現身抖內　小S不敢相信

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀