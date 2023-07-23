得罪五月天爆「封殺5年」！怪獸後台暖心安慰TRASH
「超犀利趴12」今（23）日在南港展覽館繼續嗨唱，樂團「TRASH」睽違5年再登上犀利趴舞台，親自訴說5年前「得罪五月天過程」，主唱阿夜自爆，當年因為音響壞掉的關係，延遲了20分鐘，導致「五月天」刪掉2首表演歌曲，當年怪獸在後台還暖心安慰魁剛：「沒事啦！」
記者黃雅琪/台北報導
TRASH主唱阿夜，昨日才以「Marz23」身分擔任鼓鼓呂思緯嘉賓，今日回歸TRASH，與團員帶來一連串的熱情與重節奏歌曲，他們以〈家〉作為第一首歌，已經3個月沒合體演出的TRASH，歡迎觀眾回到TRASH的「家」，接著帶來〈改變〉、〈超級英雄的約定〉、〈重感情的廢物〉、〈終究還是因為愛〉，以及改編神曲〈永遠不回頭〉等歌，讓歌迷隨著音樂盡情嗨唱，用力嗨叫。
主唱阿夜自爆，5年前首度參加犀利趴的時候，因為音響壞掉的關係，表演拖延了長達20分鐘，還因此害「五月天」刪掉2首表演歌曲，阿夜直言：「那時是樂團最黑暗的時期，後來我們也休團了。」他笑說這次回歸犀利趴是捲土重來：「我們沒有Delay，五月天也沒有為我們刪任何一首歌！」
提及往事，貝斯手博文開玩笑道：「得罪了五月天就5年沒辦法來，真心希望可以被原諒！」鼓手魁剛表示，當年表演出包後，下台遇見五月天吉他手怪獸，怪獸暖心的與他說：「沒事啦！」魁剛接著笑說：「沒想到這5年來，還真的沒有我們的事！」引起全場大笑。